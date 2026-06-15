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川普輸很大？外媒解析美伊協議 「僅止血非療傷」伊朗籌碼不減反增

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美伊破冰台股飆逾千點 法人喊航空產業最受惠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
美國總統川普宣布美伊達成終戰協議，激勵亞洲股市大漲，台股早盤也上漲逾千點，一舉站回10日線與45,000點大關之上。記者余承翰／攝影
美國總統川普宣布美伊達成終戰協議，激勵亞洲股市大漲，台股早盤也上漲逾千點，一舉站回10日線與45,000點大關之上。記者余承翰／攝影

美伊達成停戰協議，激勵15日亞股一片火紅，台股也勁揚千餘點。法人解析，美伊和解，荷莫茲海峽航道重啟，將平抑全球能源價格，對油價占成本比重高的航空產業是大利多，帶動華航（2610）、長榮航（2618）股價勁揚。

外電指出，美伊雙方將於19日簽署「和平協議」，並解除港口封鎖，荷莫茲海峽也將即將重開。消息傳來，激勵亞洲股市全面大漲，台股也強彈大漲千餘點；而隨油價重挫，激勵航空股雙雙展翅高飛。

法人指出，航空燃油向來是航空公司的最大營運成本，通常占總營運成本的30%-40%。自美伊衝突以來，國際油價不斷走高，航空燃油更大漲一倍，帶動航空燃油的成本占比高逾五成。

而今美伊達成停戰協議，荷莫茲航道即將重開，有助於油價恢復正常，也將使航空燃油成本急降，將有利於華航、長榮航等航空業者，激勵華航股價盤中一度大漲超過半根停板、長榮航也漲逾3.5%。

其他如海運業、物流業、化工、塑化下游、汽車與旅遊業、消費產業、甚至電子製造業等，也將因此受惠。

台股 荷莫茲海峽 長榮航

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