抗關稅衝擊！經濟部砸460億元補助 申請數逾2,700件

為因應美國關稅帶來的貿易衝擊，經濟部編列約460億元相關特別預算辦理4大措施。截至6月11日，累計核准案件達2,725件，核准融資與發放補助的總金額逾204億元，以協助企業穩定營運。

經濟部統計四大措施進度如下。第一、外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已承保91件，承保融資金額約6.52億元，以金屬製品業最多，其次為機械設備業。

第二、中小微企業多元發展專案貸款加碼：提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1,000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成，超過100萬元者保證成數最低9成；目前已核准1,599件，核貸金額148億元，以批發業最多，其次為金屬製品業。

第三、研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費40%；目前已通過886件申請案，共協助998家業者，補助金額43.58億元，以金屬製品業最多，其次為機械設備業。

第四、爭取海外訂單：提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50%以上；單家、多家僅能擇一申請。目前已通過149件申請案，協助165家業者，補助金額6.2億元，獲協助產業以機械設備、民生及金屬製造為主。

經濟部也加碼補助公協會及廠商參加國際展會的力道，經濟部指出，除每個攤位及每家業者補助金額增加外，申請通過率超過九成，整體補助金額亦較前一年成長達2至3倍，共協助近300家公協會及2,300家廠商，參加超過4,300項國內外展覽，獲協助產業別以機械、電機及電子、紡織為主。

此外，獲協助業者已陸續展開後續升級轉型工作。經濟部舉例，一家從事化學溶劑經銷代理業者，因受美國關稅影響導致訂單縮減，營業額下滑約15%，營運資金壓力隨之升高。

該公司透過申請「中小微企業多元發展專案貸款加碼」及「外銷貸款優惠保證加碼」措施，分別取得3,500萬元低利融資及利息補貼，以及3,200萬元外銷保證融資額度，用於支應營運週轉及原物料採購等，有效紓解短期資金壓力。