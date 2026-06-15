新青安2.0貸款額度與假結婚防弊機制？莊翠雲：6月底前提新方案

立委顏寬恆今（15）日於立法院財政委員會審查預算時，關切新青安2.0貸款額度調整及婚育貸款的防弊設計，財政部長莊翠雲表示，新青安第一階段將於7月31日告一段落，財政部正研議第二階段方案，過程中將廣泛聽取各界意見，並針對現行制度執行過程中需要檢討與修正之處納入規劃，預計6月底提出完整方案。

立委顏寬恆質詢指出，外界討論中的「新青安2.0」傳出將提高貸款額度並增設所得門檻，但若年收入上限設在200萬元以下，同時提高貸款額度1,500萬元，收入是否足以支撐貸款，是否會與銀行授信原則產生矛盾？

莊翠雲回應，目前新青安貸款額度最高為1,000萬元、最高可貸八成，政策推動期間各界提出許多意見，因此財政部在規劃下一階段方案時，將把各項建議納入參考，並就執行過程中發現的問題進行檢討修正。

莊翠雲強調，目前各界對於後續方案均有不同看法，財政部將綜合評估後提出完整規劃。

另針對外界關注未來若導入婚育支持機制，顏寬恆指出若提高貸款額度但缺乏配套，恐衍生三大漏洞，一是已婚育兒身份貸款到1,500萬元，中途面臨離婚，多出的500萬元額度與利息補貼如何調整；二是離婚後單親家長獨自撫養未成年子女，該家長是否能無縫接軌延續1,500萬元貸款與利息補貼；三是若有人借假結婚騙取1,500萬元貸款，是否有擬定身份查核、罰則和違約機制等。

對此，莊翠雲表示，社會態樣確實有百百種，新青安政策最核心的目的，就是協助沒有自有住宅的民眾購買自用住宅。為了確保國家資源真正落實於首購族與真正有居住需求的人身上，財政部制度設計也將朝此核心目標規劃，以兼顧政策效益與公平性。