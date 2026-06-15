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賦稅署長宋秀玲 7月中提前退休

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
財政部賦稅署長宋秀玲申請提前退休獲准。圖／聯合報系資料照片
財政部賦稅署長宋秀玲申請提前退休獲准。圖／聯合報系資料照片

賦稅系統將出現高層人事大風吹。據了解，財政部賦稅署長宋秀玲提出將於七月十六日提前退休，日前已獲准，後續相關流程正在作業中。

今年以來賦稅圈異動頻傳，督導賦稅業務的財政部政務次長李慶華二月請辭獲准，並由時任高雄市財政局長陳勇勝繼任。隨後也牽動一波國稅局長人事調整，包括台北國稅局局長由原中區國稅局局長樓美鐘調任，中區國稅局長由原高雄國稅局長翁培祐調任，高雄國稅局長則由原財政人員訓練所所長許寧佑接任。

據指出，宋秀玲提出提前退休已有一段時日，期間財政部長莊翠雲多次慰留，但宋秀玲以另有生涯規畫為由婉謝。

宋秀玲原本應該是在後年一月屆齡退休，提前一年半申請退休的消息近日在財稅圈傳開後，也讓人議論紛紛，有人對她的決定不感到意外，也有人認為她提前退休是國家的損失。一名國稅局官員說，以她擔任過國稅局長、賦稅署長和國際財政司司長的資歷，退休以後不用擔心沒工作，不止四大會計師事務所，應該還有很多企業搶著要。

至於宋秀玲提前退休後，勢必牽動賦稅高層一波人事調整，目前相關人事作業還在徵詢階段，尚未完全定案。一名資深稅務官員表示，以資歷來看，台北國稅局長樓美鐘最具資格，但她三月才接任台北國稅局長，且明年七月就要屆齡退休，將是高層必須考量的因素。而如果樓美鐘接任署長，台北國稅局長以北區國稅局長李雅晶接任的呼聲較高。

莊翠雲 財政部 退休 國稅局

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