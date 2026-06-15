央行周…華許首秀 市場預料利率不變

美國聯準會（Ｆｅｄ）新任主席華許本周將首度主持利率決策會議，市場預料將按兵不動，而近來美國公債殖利率下跌，以及中東協商進展帶動國際油價下挫，將讓華許擁有更多喘息空間，力抗內部日漸壯大的鷹派勢力。相較下，日本銀行（央行）本周則預料將升息一碼（○點二五個百分點）。

本周有七大主要央行召開決策會議，除了日銀可能升息一碼至百分之一，聯準會、英國、瑞典、澳洲及挪威央行預料都將維持利率不變，瑞士央行的決策主要看瑞郎匯率變動，因此也可能按兵不動。

國際金融市場本周將聚焦於聯準會新任主席華許首次主持決策會議時，對利率動向與聯準會如何調整資產負債表所展現的政策立場，以及日本央行可能第四度升息對公債及外匯市場的影響。由於美國總統川普致力於與伊朗達成和平協議，使各大央行多主張先等著看這場戰爭對通膨與經濟究竟將造成多大衝擊。

重頭戲將是聯準會預定美東時間十七日下午二時（台灣時間十八日凌晨二時）發布的決策，估將維持基準利率區間於百分之三點五至三點七五不變。美國五月就業數據持續強勁，消費者物價指數（ＣＰＩ）及生產者物價指數（ＰＰＩ）都大幅上升，但核心ＣＰＩ升幅縮小。觀察家指出，目前聯準會無論主張降息或升息，都缺乏充分條件。

市場觀察重點為華許首次主持的決策聲明會否透露出利率展望、鷹派官員投下「異議」票的變化。經濟學家認為，最大謎團在於華許首次決策會後記者會的發言，預料他將以模糊言詞安撫一再要求降息的川普，等待更多的通膨數據再伺機而動。

華許得以維持鴿派的另一助力來自金融市場：美債殖利率下跌，以及美伊有望延長停戰協議將壓低油價。

富國銀行首席經濟學家波契利指出，聯準會可能繼續按兵不動，因為升息和降息的門檻都很高。

此外，華許長期主張調整聯準會的對外溝通策略、縮減資產負債表規模，投資人將緊盯他是否做出任何暗示。

日銀決策方面，市場密切關注日銀決策官員對工資及通膨上升的看法，從而對日本公債及日圓匯率的影響；由於日圓再度貶破一六○日圓防線，市場也將聚焦於日本政府是否再度進場干預。