央行可望不升息 金融三業受惠

中央銀行周四將舉行第二季理監事會，市場普遍預期利率維持不變機率最高。法人表示，央行利率「連九凍」不但有助銀行維持資金成本優勢，也有利壽險金控降低匯率壓力，證券型金融股則可望受惠台股量能延續，因此可望讓金融股強勢延續。

今年上半年金融股表現明顯轉強，富邦金、國泰金股價站上百元，成為金融族群最醒目的指標；中信金、玉山金、永豐金等也因銀行本業成長、股利政策與獲利表現受到市場關注。

過去投資人買金融股，多半著眼於穩定配息與長期存股，但今年台股高檔震盪後，金融股反而成為資金輪動的重要出口，投資邏輯也從單純領息，轉向獲利、利差、股市熱度與評價重估。

央行總裁楊金龍日前在立法院表示，目前台灣沒有明顯輸入性通膨，通膨預期也不嚴重；市場解讀，除非物價預期突然升溫，央行本周將維持利率不變。

對銀行而言，央行不升息，資金成本將保持低檔。而今年股市熱絡，投資人資金需求、企業周轉需求、財富管理與授信需求仍在，銀行有機會維持較好的利差表現。法人說，這對以銀行本業為主的金控是有利的環境。

壽險型金控則受惠於匯率壓力可能減輕。今年富邦金、國泰金股價強勢，除了獲利回升，也與市場期待壽險淨值改善有關。若央行不升息，新台幣走強壓力有機會減輕，對壽險金控的淨值與匯兌表現相對有利。

至於證券類股，不升息則意味資金環境仍偏寬鬆，對股市熱度是正面訊號，證券相關收益也有機會延續。對元大金、群益證、統一證等具證券業務色彩的金融股來說，股市量能比利率本身更關鍵。

市場人士表示，金融股今年上半年漲幅不小，股價走高後，已不能只用傳統存股邏輯來看待。過去金融股的賣點是便宜、穩定、殖利率高；但當富邦金、國泰金站上百元，部分金融股漲幅明顯，市場買的是獲利成長、資金行情與評價重估。央行如果不升息，對金融股而言不是單一利多，而是讓銀行、壽險、證券三大金融族群都維持在相對有利的環境。

至於下半年金融股能否續強，銀行主管認為，央行不升息將是第一個有利條件，接下來則要看獲利與股價評價能否跟上。