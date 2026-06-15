勞保潛藏負債 攀逾14兆元…政府撥補難阻債務滾雪球

儘管近年勞保基金操作績效優異，政府也大力撥補，但勞保潛藏負債依舊滾雪球。據2025年中央政府總決算，勞保截至去年底精算未來50年潛藏負債持續攀升，來到14.2兆元，較前一年決算增加5,752億元。若與2022年比較，勞保潛藏負債三年內暴增逾2.7兆元。

另外，勞保財務每三年精算一次，勞動部2025年初發布最新精算報告（以2023年12月為基準日），精算結果勞保延後三年、於2031年破產，潛藏負債攀升至12.23兆元。對照2025年決算，兩年來勞保潛藏債務持續攀升至14.2兆元，也增加了快2兆元。

勞保財務攸關千萬勞工老年退休經濟生活保障。2025年底勞保領取老年年金人數破200萬人，達到201.5萬人，另有9.1萬勞工領一次老年給付，合計去年勞保老年給付金額高達5,432.6億元，已經高於去年勞保實收保費5,136.7億元。

勞動部官員表示，勞保實收費率遠小於平衡費率，進入高齡社會領取勞保年金人數逐年增加，活愈長領愈久，以及自2023年起物價指數年增率假設提高至1.8%精算，都是導致勞保潛藏債務年年攀升原因。

值得注意的是，近年來勞保基金大賺錢，2024年收益數1,629億元、收益率18.13%；2025年全年收益數達1,598億元、收益率15.57%，及截至2025年政府撥補勞保已進帳3,870億元，這些作為都推升勞保基金水位，提高未來給付責任準備，但依然無法阻止勞保潛藏債務滾雪球。

據2025年中央政府總決算，勞工保險局以2025年12月31日為基準日，投保人數1,022萬人，折現率及資產報酬率4.5%、物價指數年增率1.8%與投保薪資增長率1.9%等假設條件，精算勞保普通事故老年、失能及死亡給付之過去服務應計給付精算現值約15兆6,267億元，扣除截至2025年底已提存普通事故責任準備1兆4,049億元，未提存金額為14兆2,218億元。

觀察歷年決算，2022年精算勞保應計給付金額12.3兆元、2023年13兆元、2024年14.8兆元、2025年來到15.6兆元。在勞保基金操作績效佳、以及政府撥補下，勞保提存責任準備也逐年增加，由2022年8,384億元一路提升到2025年1.4兆元；然而，未提存準備、亦即潛藏負債依然飛快增加，由2022年11.4兆元一路攀升到2025年14.2兆元。

財政部委外研究報告指出，健保、勞保、長照、國民年金等四大基金財務壓力，未來將因高齡化而放大。以勞保為例，因主要財源來自「在職」勞工保費，當投保人數下降，保費收入將減少，退休人口增加，老年給付負擔持續擴大，長期面臨財務缺口風險。

報告指出，勞保基金保費收入自2017年起已不足支出，在未來50年間入不敷出現象將逐年擴大，收支差額在2034年超過5,000億元，2043年破1兆元，2073年達1.32兆元。