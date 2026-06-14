賴總統誇半導體發展 但人才、軟體與能源藏隱憂

「我國半導體產業雖興旺，但也面臨風險高度集中、缺水、地、電與人才，還有軟體業薄弱與供應鏈外移的隱憂！」針對總統賴清德近日列舉我國半導體產業成果，白委洪毓祥受訪時表示，政府對關鍵技術外流缺乏風險控管；藍委葛如鈞受訪時也說，產業仍擔心不穩定的能源政策。

賴總統近日出席「鍍晶的心臟AI之島」國際紀錄片首映暨科技論壇時強調，台灣經濟體在全球排名第22名，股市市值已經是全世界第7名，半導體產業的IC設計市占全球第3，晶圓製造市占全球第1，封裝測試市占也是全球第1，今年半導體產值可達新台幣7.7兆元，可看出台灣迎接AI時代的重要性。

風險高度集中台積電

對此，民眾黨立委洪毓祥受訪時表示，賴總統講的數字，方向上多數是事實，台灣半導體與AI硬體供應鏈的確非常強，這是我國工程師、企業界、產官學研幾十年累積出來的成果，絕非任何一任政府可單獨收割的政績。

「數字漂亮不代表國家沒有風險！」洪毓祥提醒，現在台灣經濟成長、出口、股市市值，很大一部分都集中在AI、半導體與少數供應鏈。股市的市值衝高當然可以很高興，但若台積電一家公司就占台股非常高的比重，這代表台灣的資本市場與總體經濟也承受高度集中風險。

缺乏AI軟體應用

「第二個隱憂是電力、水、土地、人才。」洪毓祥指出，台灣要發展AI資料中心、先進製程、先進封裝，就必須有穩定電力、低碳電力、韌性電網、再生水與人才供給。政府如果一方面喊AI國家隊，但另一方面能源政策無法提供穩定、可預期、可負擔的電力，最後就會讓企業自己承擔風險，民生與傳產一起承擔電價壓力。

「台灣是硬體的巨人，軟體的侏儒！」洪毓祥說，台灣雖是全球AI供應鏈的心臟，但心臟不能只幫別人打血，也要有自己的大腦與神經系統。

政府應該把AI政策從補助、口號、論壇，轉向可驗證的產業落地與垂直產業應用：包括主權AI、可信任AI、AI資安、資料治理、垂直領域AI應用，以及中小企業導入AI的實際成效。

洪毓祥強調，政府必須面對地緣政治與供應鏈外移壓力。台積電赴美、日、德投資，是全球客戶與各國產業政策推動下的現實，但政府要有清楚的國家利益底線：先進製程、研發中心、關鍵人才與供應鏈升級都應該留在台灣。不能一邊說台灣無可取代，卻對於產業外移、人才外流、技術擴散缺乏完整評估與風險控管機制。

說清楚核電怎麼用

國民黨立委葛如鈞受訪時表示，賴總統過去講到科技業，只有想到光電與綠能，如今看到半導體產業的重要性，給予肯定。但他也說，半導體產業是國民黨政府時期協助創立的護國神山，民進黨在其中的付出不只有限，且還用錯誤的能源政策逼迫半導體產業出走，「台灣的能源政策很讓半導體產業憂心。」

「賴總統應針對能源轉型、核電如何運用有更多論述！」葛如鈞強調，在慶賀股市市值之餘，賴總統應思考下一個十年，半導體產業如何深化發展，否則到後來變成各國提取台灣的關鍵技術移植到自己國家，且人才面臨斷層、所得分配不均與可用能源不足的慘況。

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