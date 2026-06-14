台灣離岸風電完成500座風力機達4.8GW 總裝置容量排名全球第五

少子化加上缺工潮，台灣擴大開放移工已成必然趨勢，隨著移工人數增加、在台時間變長，移工在台灣的生活也變得更豐富，和國人的生活軌跡也愈來愈重疊。當國人更加重視移工族群，也創造出業者日益重視的移工商機。

2026-06-14 09:01