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台灣離岸風電達500座風機 總裝置容量排名全球第5

中央社／ 台北14日電

經濟部今天表示，台灣離岸風電發展再創新里程碑，國內離岸風場已於12日完成第500座風力機建置，累計總裝置容量達4.8GW，去年離岸風電發電量更首度突破100億度。

經濟部能源署透過新聞稿指出，根據全球風能理事會（GWEC）最新報告，台灣2025年離岸風電新增裝置容量排名全球第3、總裝置容量排名全球第5，顯示台灣已成為全球離岸風電重要市場之一。

能源署表示，台灣離岸風電自2017年完成首2座示範風力機以來，已累計完成500座離岸風力機建置。能源署表示，與部分歐洲國家發展離岸風電已有20至30年歷史相比，台灣能在10年內達成500座風機及4.8GW裝置容量的成果，相當不易。

能源署指出，台灣離岸風電發展期間曾面臨疫情、全球通膨及國際情勢變化等挑戰，全球離岸風電工程也因此受到衝擊。不過，在政府與民間共同合作下，相關建設仍持續推進，並創下設置成果。

能源署表示，台灣海域的離岸風力機組也歷經多次颱風及地震考驗，目前所有機組均維持穩定運轉，持續提供綠電，去年離岸風電發電量更首度突破100億度。

能源署指出，第500座風力機的完成，是全體參與離岸風電開發的人員、開發商、供應鏈業者、金融機構及民間團體共同努力的成果，也感謝相關部會協助排除設置過程中遭遇的各項困難。

能源署強調，面對全球淨零減碳趨勢，未來將持續與各界合作推動離岸風電建設，擴大穩定綠電供應，提升能源韌性及產業國際競爭力，朝2050淨零排放目標邁進。

離岸風電 經濟部 歐洲

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