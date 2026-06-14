泡泡瑪特躍外國人商標申請冠軍 統一蟬聯本國冠軍

經濟部公布114年受理專利及商標申請概況。其中，商標申請註冊件數達9萬7411件、年增7.8%，創下歷年新高；本國申請人以統一企業申請923件連續7年蟬聯冠軍，外國申請人則由新加坡泡泡瑪特以194件奪下第一。

經濟部智慧財產局分析，商標申請成長反映企業持續投入品牌經營與市場布局，潮玩IP、韓流娛樂及數位經濟活動熱絡也成為重要推力。

智慧局統計，114年受理商標申請註冊件數以案件計9萬7411件、年增7.8%；以類別計12萬4242類、年增10.4%，雙雙改寫歷史新高。智慧局指出，商標申請創新高反映出國內外企業持續投入品牌經營及市場布局。

從申請人國籍觀察，本國人申請商標共7萬5573件、年增8.9%，創歷年最高，占整體申請量逾7成；外國人申請2萬1838件、年增4.2%。

本國申請人方面，統一企業以923件商標申請連續7年蟬聯冠軍，富邦人壽居次。外國申請人則由新加坡泡泡瑪特以194件居冠，其後依序為南韓杰偉品及大陸黃承芳。

對於泡泡瑪特及杰偉品躍居外國申請人商標前2名，智慧局表示，這反映IP內容產業與潮流品牌快速成長，潮玩、IP經濟及韓流娛樂產業正積極在台灣市場進行品牌布局，以避免遭他人搶註或搭便車。

若以申請類別觀察，本國人商標申請以「廣告、企業經營及零售批發服務」1萬4913件最多，餐廳及住宿服務6905件居次，「教育、娛樂」6237件排名第3，年增達24%。

智慧局分析，「廣告、企業經營及零售批發服務」類別商標申請增加，反映商業及電子商務活動熱絡；「教育、娛樂」類別大幅成長，則顯示演藝活動、數位影音、數位學習及文創服務產業蓬勃發展，從中可觀察到電商平台、商品供應鏈數位化、演唱會、線上遊戲、線上課程及影音創作市場持續升溫。

此外在專利方面，智慧局統計，114年受理發明、新型及設計專利共7萬1965件，年減1%。其中，發明專利5萬1230件、年增1%；新型專利1萬4000件、年減4%；設計專利6735件、年減8%。

針對整體專利申請微幅下滑、發明專利卻逆勢成長的現象，智慧局表示，企業通常會在研發地、製造地及行銷市場進行專利布局，114年發明專利申請量持續成長，顯示企業技術研發仍維持相當動能，也反映台灣仍是全球專利布局的重要市場之一。

智慧局進一步指出，發明與新型專利主要保護技術創新成果，設計專利則保護產品外觀與行銷；由於新型專利採形式審查，取得權利速度較快，發明專利則須經實體審查，權利穩定性相對較高，因此企業會依產品生命週期、市場布局策略及權利保護需求，選擇最適合的專利類型，以配合其商業策略。