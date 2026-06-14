工研院歐辦30周年 台德合作從取經走向共同創新

工研院慶祝德國辦公室成立30周年，並與德國最大應用研究機構佛羅恩霍夫協會續簽合作備忘錄。從30年前赴德取經機械與自動化技術，到如今攜手投入AI與新世代電池研發，台德科研合作已從技術交流走向共同創新，攜手迎接下一波科技浪潮。

工研院12日在柏林舉辦「工研院歐洲辦公室30周年慶祝會暨科技論壇」，並於會中與佛羅恩霍夫（Fraunhofer）協會續簽合作備忘錄。出席者包括工研院董事長吳政忠、駐德代表谷瑞生、德國前聯邦教育與研究部長瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）等120多位產官學代表。

1996年9月，工研院在德國柏林成立歐洲首座辦公室。董事長吳政忠接受中央社訪問時回憶，當時德國在機械、自動化與先進製造領域領先全球，台灣雖已憑藉電子產業快速發展，但與德國仍有一段差距，因此工研院決定在德國設立據點，希望近距離學習先進技術與研發模式。

「那個時候其實有點像來取經的感覺。」吳政忠說，其中對工研院影響最深的，是佛羅恩霍夫協會將研究與產業緊密結合的模式。該協會透過政府支持與企業委託研究並行運作，讓研究成果更快速回應市場需求。工研院多年來也逐步朝相似方向發展，持續強化與產業界合作。

30年來，台歐科技合作的重心也隨產業變遷不斷演進，從早期的機械製造與自動化，逐步擴展至個人電腦、行動通訊與數位轉型，如今則聚焦半導體、人工智慧、量子科技與能源轉型等新興領域。當年向德國取經的台灣，如今已在部分關鍵技術領域成為歐洲不可忽視的合作夥伴。

曾於2023年率德國科研代表團訪問台灣的瓦特辛格致詞時即表示，工研院不僅孕育出台積電等世界級企業，更建立起一套將技術轉化為產業競爭力的創新模式。

她認為，德國當前正尋求重振經濟成長，而台灣其實早已透過工研院給出答案：「投資知識、建立制度，然後努力工作。」

代表簽署合作備忘錄的佛羅恩霍夫協會國際事務主管菲克（Johann Feckl）則告訴中央社，台灣在半導體與人工智慧領域擁有世界級實力，是雙方未來最重要的合作方向之一。

談及歐洲近年強調科技主權與供應鏈韌性，菲克表示，沒有任何國家能夠獨自掌握所有關鍵技術，各國應發揮自身優勢，共同建立更具韌性的創新生態系，而台灣正是德國在此過程中不可或缺的重要夥伴。

目前佛羅恩霍夫材料與光束技術研究所（FraunhoferIWS）與工研院正共同推動「ICAN」計畫，希望開發新型電池材料，取代目前乾式電池製造常用的聚四氟乙烯（PTFE）黏結劑。

計畫主持人萊恩（Christoph Leyens）表示，新技術可望降低電池製造能耗並減少環境衝擊，由台灣負責材料開發，德國提供製程技術，結合雙方優勢共同推進研發。

從30年前遠赴德國學習機械與製造技術，到如今在電池材料、半導體與人工智慧等前沿領域共同研發，這段跨越30年的合作關係，不僅見證台德科技交流走向共同創新，也反映出台灣在全球科技版圖中的角色變化。