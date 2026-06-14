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服務業基層 30萬人領底薪

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部統計，合計近45萬人的基層勞工薪情差，其中許多業別薪資跟最低工資29,500元相差不多。月薪最低前五名為：不動產業、教育業3萬元，土石業、出版影音及資通業、休閒服務物業3.1萬元。領底薪人數，工業14.96萬人、服務業30.27萬人。

統計數據顯示，2025年7月底工業及服務業全時受僱員工812.9萬人，占比最少的人數是「基層技術工及勞力工」近45萬人，占總人數5.5%。其中，工業總人數約340萬，基層勞工占4.4%，約14.96萬人；服務業總人數約473萬人，基層勞工占6.4%，約30.27萬人。

工業及服務業基層勞工平均月薪均為3.3萬元。工業方面，礦業及土石採取業3.1萬元，製造業、用水供應及汙染整治業皆為3.2萬元，電力燃氣供應業、營建工程業皆為3.4萬元。

服務業方面，不動產、教育業僅3萬元，出版影音及資通訊業、藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業皆為3.1萬元，住宿及餐飲業、專業科學及技術服務業、支援服務業、醫療保健及社會工作服務業並列3.2萬元。

勞動部長洪申翰表示，勞動部正在跟行政院、經濟部討論，盼協助中小企業的勞工，讓經濟發展同時，透過國家協助，提升勞動條件、薪資，讓經濟發展果實能更公平分配到每一個勞工，尤其是基層勞工。

勞動部 月薪 服務業 薪資

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