聽新聞
0:00 / 0:00
服務業基層 30萬人領底薪
據勞動部統計，合計近45萬人的基層勞工薪情差，其中許多業別薪資跟最低工資29,500元相差不多。月薪最低前五名為：不動產業、教育業3萬元，土石業、出版影音及資通業、休閒服務物業3.1萬元。領底薪人數，工業14.96萬人、服務業30.27萬人。
統計數據顯示，2025年7月底工業及服務業全時受僱員工812.9萬人，占比最少的人數是「基層技術工及勞力工」近45萬人，占總人數5.5%。其中，工業總人數約340萬，基層勞工占4.4%，約14.96萬人；服務業總人數約473萬人，基層勞工占6.4%，約30.27萬人。
工業及服務業基層勞工平均月薪均為3.3萬元。工業方面，礦業及土石採取業3.1萬元，製造業、用水供應及汙染整治業皆為3.2萬元，電力燃氣供應業、營建工程業皆為3.4萬元。
服務業方面，不動產、教育業僅3萬元，出版影音及資通訊業、藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業皆為3.1萬元，住宿及餐飲業、專業科學及技術服務業、支援服務業、醫療保健及社會工作服務業並列3.2萬元。
勞動部長洪申翰表示，勞動部正在跟行政院、經濟部討論，盼協助中小企業的勞工，讓經濟發展同時，透過國家協助，提升勞動條件、薪資，讓經濟發展果實能更公平分配到每一個勞工，尤其是基層勞工。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。