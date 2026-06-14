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台綜院擬上修 GDP 預估

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，讓台灣經濟迎來罕見的高成長榮景。台綜院將於16日舉辦「2026年下半年度台灣及主要國家經濟展望」論壇，公布最新經濟預測。市場分析，若AI驅動的成長動能延續，下半年景氣仍有上修空間，全年經濟成長率甚至有機會挑戰雙位數。

台灣經濟表現遠優於預期，各大機構近半年來接連上修GDP成長率。去年12月，台綜院預估今年成長率僅3.46%，中研院為3.71%；今年3月時，央行已將預測值調高至7.28%。4月中經院台經院分別預估7.22%、7.56%，而主計總處5月底更一口氣將全年經濟成長率上修至9.64%，創16年來最佳表現。主計長陳淑姿也直言，在高基期下仍能維持如此增速，顯示當前經濟擴充力道極為強勁。

從近期領先指標來看，外需仍是支撐景氣最重要的力量。財政部最新公布，5月出口達784.8億美元、年增51.7%，不僅為史上第二高單月出口金額，也已連31個月正成長；累計前五月出口達3,418億美元，光是前五個月出口規模就已提前超越歷年上半年水準。

中研院 中經院 台經院 經濟成長率 主計總處

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