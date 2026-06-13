卓榮泰盼速推「中小微轉型條例」 助地方商圈轉型升級

行政院長卓榮泰13日前往南投縣訪視水里商圈特色店家。他表示，許多青年返鄉投入地方創生，政府會做大家的後盾，盼在立法院下個會期前送出《中小微企業轉型升級發展條例》草案至立院審議，協助企業及商家設備汰舊換新、升級轉型。

卓榮泰致詞表示，台灣中小微企業約有170萬家，占全台產業家數九成以上，提供近千萬個就業機會。為加強力道促進中小微企業發展，賴清德總統特別要求行政院務必盡速提出《中小微企業轉型升級發展條例》，不僅要照顧中小微企業，也要將新創產業及商圈納入扶植範圍之中。

在制定草案過程中，他請經濟部及勞動部共同參與，以兼顧勞工夥伴工作權益。明、後兩日行政院將針對上述發展條例草案再度召會研商，希望能盡速在立法院下個會期前送至該院審議，未來通過後將透過融資、金融支持等方式，協助企業及商家設備汰舊換新、人才培育、轉型升級等。

卓榮泰肯定經濟部長期設立許多計畫與獎項鼓勵地方商圈發展，包括廊帶商圈合作輔導案、「全國卓越商圈」觀光亮點獎，以及「活絡商圈補助計畫」等。此外，地方要發展，交通建設必須先做好，南投集集支線6月25日可提前全線通車，同時「田中支線」也刻正推動中。

他說，未來配合八年千億元《中小微企業轉型升級發展條例》加大力道挹注地方商圈，協助硬體設備汰舊換新，以及「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣IN台灣計畫」，台灣將成為「季季都是觀光季」的好地方，吸引更多國外旅客前來感受台灣在地特色、在地經濟，以及年輕商家的活力。

卓榮泰強調，台灣的進步不會只有科技業，政府也同樣重視在地傳統百年文化的傳承，以及地方農業與產業的發展，期盼透過導入AI人工智慧，使其精緻化、數位化、科技化，進而成為我國高科技產業垂直供應鏈的一環。

他提到，希望未來台北國際電腦展（COMPUTEX）除了向全世界展示台灣優質的晶片實力外，也能在會場展示台灣各地在地特色商品，讓國際看見台灣更深層的文化底蘊、在地特色、在地經濟，展現台灣獨有特色，也實現總統「均衡台灣」理念。