再生能源奇航日 能源署邀親子嗨玩Fun電

綠能原來可以這麼好玩！經濟部能源署13日在台北市立動物園舉辦「再生能源奇航日」，把動物園變成超人氣綠能遊樂場，結合親子互動、趣味闖關與綠能知識體驗，吸引許多大小朋友熱情參與，現場充滿歡笑聲與滿滿活力，讓再生能源教育變得更加貼近生活、輕鬆有趣。

活動善用動物園寓教於樂的場域特色，規劃風力能、太陽能、地熱能、小水力能、生質能及海洋能六大綠能主題關卡，讓大小朋友化身「綠能探險家」，在遊戲中認識再生能源的發電原理與生活應用。

不少家長笑說：「原本只是帶孩子來動物園，結果全家一起上了一堂超有趣的綠能課！」，在歡樂氛圍中，自然地認識綠能與永續理念。

能源署副署長陳崇憲表示，希望透過寓教於樂的方式，讓大小朋友在遊戲中認識綠能，把節能減碳的觀念自然帶進生活裡。這次活動結合親子互動與能源教育，希望讓民眾在輕鬆體驗的過程中，更了解再生能源與永續環境的重要性。

活動現場也安排敦化國小弦樂團演出、YOYO家族哥哥姐姐帶動唱、魔術互動秀及集章活動，能源署人氣吉祥物「阿能G」更成為全場焦點，吸引大小朋友爭相合影留念，大小朋友一路闖關、一路拍照，讓整座園區充滿洋溢歡樂的親子氣氛，也能輕鬆學習綠能教育增加新知識。

除了互動體驗外，能源署同步舉辦「綠色能源 我的家園」繪畫比賽頒獎活動，本次活動共徵得407件作品，獲得全國學童熱烈響應。

孩子們用天馬行空的創意與色彩，畫出心目中的綠色未來與永續家園；融入了風機、太陽能板、海洋與動物等元素，生動展現新世代對環境保護與綠能議題的觀察與想像，讓能源教育從校園延伸到家庭生活，持續向下扎根。

能源署表示，推動綠能需要大家一起參與，讓綠能真正走進生活、走進家庭，讓更多民眾認識再生能源的重要性；未來也將持續結合教育、環境與全民參與，用輕鬆、有趣的方式，讓更多人認識再生能源，一起為下一代打造一個更乾淨、更永續的未來。