共創語言平權多語社會 李遠分享：語言如同食物

文化部周末於台南國家美術館舉辦「2026第三屆國家語言發展會議」，與來自政府機關、學術界、民間團體及各語言社群代表齊聚一堂，以「共創語言平權的多語社會」為主題，共同探討國家語言發展方向與未來願景，透過政策交流與經驗分享，促進國家語言議題交流對話。

文化部長李遠、客委會主委古秀妃、原民會常務副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu、教育部政次劉國偉、前聯合國少數群體問題特別報告員Fernand de Varennes、美國賓州大學教育學院榮譽退休教授Nancy H. Hornberger等皆出席。

李遠致詞時說，早上在台南吃早餐時，各種語言在耳邊迴盪，讓他心中真切的感受到，「我們已經活在一個多語言的社會，而且彼此也尊重」。

已參與2次國家語言發展會議的李遠，以前一屆會中，讓他記憶深刻的話來作分享，「語言就像呼吸一樣的簡單」。他認為，「語言也像是食物」，大家活在習慣的地方、呼吸新鮮的空氣，同時吃著習慣的食物。

李遠提到，曾有人問他說既然台灣已經接受所有的語言，為何還要在每個語言前加上「台灣」。他說，「這就是台灣的命運」，台灣從日本時代、國民政府，許多族群活在同樣的土地上，卻好像迷路或是流浪一樣，找不到自己的家，關鍵就在於當時被規定日語、華語才是「國語」。

他指出，「語言是文化最基本的元素」，如今當將語言都認為是國家語言時，代表的是台灣已經進入多語言的社會，並展現多樣性的文化，同時亦彰顯國家的重要宣示，「所有的語言都是國家語言」。

李遠說，期待第三屆的國家語言發展會議能如台南的天空一般的明亮，在台灣經過混沌黑暗的100年後，「我們終於找到可以共同存在的土地，說著習慣的語言、呼吸自由的空氣、吃著想吃的食物，得到完全新的社會」。

古秀妃指出，以具體數據來看，客家人從2011年的419萬人，到2016年的453萬、2021年467萬，人口的增長代表對於族群的認同，但在認同的背後，會使用客語的比例卻從46.8%下降至38.3%，呈現令人憂心的「認同提高，使用客語比例卻下滑的情況」。

古秀妃以近日黃仁勳一句「你會說台語嗎？」引起大家對本土語言重視的情況提到，「這件事讓我們振奮，但也有各種複雜的情緒」，因為語言復振確實比想像中困難，期盼透過國家語言發展會議，提供政策制定上更全面、更完整的思考。

配合會議，文化部特別規劃自即日起至9月6日於台南國家美術館展出馬祖《十人十海》特展，以馬祖語及海洋文化為主軸，呈現人與海共生的生活經驗及地方知識。

展覽以「每一位馬祖人都有自己的海」為概念，透過「去江」、「辦季頭」、「討沰」、「做鹹」及「魚路」等主題，展現馬祖語所承載的文化記憶與生活智慧，以及語言與地方知識的連結，期待讓更多人透過展覽認識馬祖語及文化內涵，體現國家語言與地方文化相互連結、共存發展的價值。