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電商訂閱制爭議！數發部修法擬禁預設同意自動續約扣款

中央社／ 台北13日電
多名民眾去年表示，使用酷澎購物後，在未加入WOW會員下，收到帳單才知道被自動扣繳會員費59元。(路透資料照片)
多名民眾去年表示，使用酷澎購物後，在未加入WOW會員下，收到帳單才知道被自動扣繳會員費59元。(路透資料照片)

有民眾反映，使用酷澎網路購物時，未加入WOW會員卻被自動扣繳會員費新台幣59元。因應電商訂閱制興起衍生消費爭議，數發部數產署除與業者溝通、輔導改善外，也著手修訂定型化契約應記載與不得記載事項，明定業者不得預設同意自動續約扣款，須取得消費者明示同意，現已完成修訂草案預告程序，預計6月提報行政院審查。

多名民眾去年表示，使用酷澎購物後，在未加入WOW會員下，收到帳單才知道被自動扣繳會員費59元；有民眾在會員試用期結束前，用APP取消，本以為取消成功，也與客服聯絡，卻仍收到扣款帳單。另有民眾想取消會員訂閱，但面臨手續繁瑣等情況。

數產署指出，隨著電商訂閱制商業模式興起，雖然提供便利服務，但實務上常出現企業經營者在契約中採取「預設同意」方式，使消費者在未明示同意下，即被設定自動續約扣款。這類「消極同意」的扣款方式恐影響消費者自主決定權，也衍生後續退款與合約終止爭議。

對此，數產署去年底召開諮詢會議及利害關係人溝通會議，著手修正「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」，以落實消費者知情權、確立消費者明示同意原則及強化保障消費者取消權利，目前已完成草案預告程序，預計6月提報行政院消保處審議，將於行政院核定通過後由數發部公告實施。

根據草案內容，數產署此次新增不得記載事項第9點，規定「預設自動續約扣款及不另通知之禁止：不得記載預設消費者同意自動續約扣款或類此字樣。不得記載預設於自動續約扣款前不另通知消費者或類此字樣」，意即業者不得預設消費者同意自動續約扣款，亦不得預設自動續約扣款前不通知消費者。

在修正說明中，除揭示業者不得預設同意外，也指出業者於消費者同意前或實際付款前，應以清楚且明顯方式揭露重要資訊，如續約期間、扣款費用、扣款週期及取消續約方式等。同時，不妨礙消費者提出取消請求。

數產署平台經濟組平台應用科長楊銘澤說明，此事項適用於經濟部、數發部等主管的零售業，透過網路方式對消費者進行交易所訂立的定型化契約，但不包括非企業經營者（如個人拍賣賣家）透過網路所進行的交易活動。以數發部主管的電商範疇而言，包括蝦皮VIP、酷澎WOW會員、momo購物網moPlus會員等均適用此規範。

楊銘澤指出，未來修正草案通過並公告實施後，業者針對會員服務條款等相關規定應進行3大項調整。首先是禁止預設同意，包含禁止於服務條款記載預設消費者同意自動續約扣款、預設自動續約扣款前不另通知消費者等文字。

其次，業者須調整介面，不得在服務條款或會員訂閱介面中單方面記載「同意到期自動續約」，須標示如「□同意到期自動續約」及「□同意於自動續約扣款前不另通知」等欄位，供消費者手動勾選，確保消費者知悉自動續約及扣款等約定內容。他也提醒，民眾勾選前應詳閱相關內容，以保障自身權益。

第三，簡易取消程序，業者的取消訂閱程序應具備與訂閱同等便利性，落實「易進易出」原則。至於有民眾反映定型化契約字體過小、內容過於密集等困擾，楊銘澤表示，這部分涉及業者本身經營的使用者體驗（UI/UX）設計及商業模式，因判定較主觀，目前實務上並無統一標準，會以輔導方式協助業者持續完善相關交易頁面及程序設計。

數產署表示，這次修法主要針對自動續約扣款與取消流程複雜等爭議，要求業者遵循「充分揭露、明確同意、事前通知、易進易出」原則，後續將持續關注新興網路交易模式，滾動式檢討法規，以建構友善的電商發展環境。

電商 行政院

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