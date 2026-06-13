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駐巴西代表處舉辦商機說明會 推介台灣科技優勢

中央社／ 聖保羅12日專電

巴西代表處11日與巴西利亞UNIEURO大學舉辦「認識台灣－創新、科技與永續發展商機說明會」，巴西企業家、研究機構代表及師生出席，與會人士對台灣人工智慧、半導體及高科技產業成就表達興趣，交流熱絡。

根據代表處新聞稿，駐巴西代表廖志賢致詞表示，台灣是全球科技創新及先進製造的重要樞紐，在半導體、人工智慧、資通訊及先進製造等領域具世界領先地位。隨著全球進入人工智慧快速發展時代，台灣將持續扮演推動數位轉型與科技創新的重要角色，並盼與巴西深化合作，共同掌握新一波科技發展契機。

廖志賢指出，台巴雙方產業結構高度互補，巴西擁有豐富天然資源、農工業優勢及廣大市場，台灣則具備科技研發、創新能力及全球供應鏈整合經驗。透過雙邊合作，不僅有助促進產業升級，也將為兩國企業創造更多商機。

巴西台灣貿易中心主任施懿倫簡報台灣產業優勢及外貿協會國際商展資源，以及商業媒合、投資洽談及市場開發等服務機制，鼓勵巴西企業運用台灣作為拓展亞洲市場的重要平台，並透過外貿協會建立與台灣企業合作關係。

駐巴西代表處經濟組副組長舒志宏於專題簡報中介紹台灣經濟發展現況及雙邊經貿合作機會。他表示，雖然台灣未獲機會參與2026年世界盃足球賽，卻以另一種方式參與賽事，由於台灣紡織產業技術居世界領先地位，歷屆世界盃許多國家代表隊球衣所使用的高機能布料，多採用台灣研發紡織技術製成。

他說：「我們雖然沒有球隊參加世界盃，但台灣技術卻出現在每一場比賽中，我們也會為巴西隊加油。」此番發言引起現場與會人士熱烈迴響與掌聲。

舒志宏並表示，台灣希望進一步擴大與巴西企業界合作，目前已有許多台灣企業在巴西市場深耕發展，產品涵蓋電子、資通訊、機械設備及工業零組件等領域，並以優良品質及競爭力獲得市場肯定。

活動中，多位企業界及學術界人士踴躍提問交流。曾赴台考察的巴西企業家卡艾塔諾（Fábio Caetano）分享表示，台灣行已為其企業帶來實質成果，並成功促成商業合作。

代表處指出，巴西媒體Expressão Brasiliense以「台灣向聯邦特區企業界介紹商機並深化與巴西商業夥伴關係」為題報導本次活動，指出台灣作為亞洲重要經濟體及科技創新中心，正持續透過產業交流、商業媒合及國際展覽等方式，深化與巴西企業界合作關係，並為雙邊經貿交流開創更多發展機會。

巴西 人工智慧

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