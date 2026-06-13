經部諮詢會議 產業界關注電力供應穩定

經濟部昨日召開第一次經濟及產業諮詢會議，經濟部長龔明鑫表示，產業界代表除關切人工智慧（ＡＩ）發展、能源供應及中小企業國際布局外，也針對無人機預算遭刪減及「空氣污染防制法」修法表達憂慮，認為相關政策恐影響產業發展動能，呼籲政府審慎評估並提出配套措施。

因應全球ＡＩ浪潮及國際供應鏈重組趨勢，經濟部今年成立經濟及產業發展諮詢會，定期與產業代表對話。由龔明鑫擔任召集人，電電公會理事長劉揚偉、全國工業總會榮譽理事長許勝雄擔任共同召集人，邀集國內工商團體共同與會。

ＡＩ浪潮推升產業用電需求，電力供應成為企業界最關注的議題之一。許勝雄直言，台灣若要成為ＡＩ與資料中心的發展重鎮，電力穩定供應不容退讓，期待政府二○三四年供電無虞的承諾能實現，讓投資環境具備足夠的韌性，讓投資者感到安心。宏碁董事長陳俊聖也說，電力是產業發展基礎，是各個產業都會需要討論，無法迴避的問題。

龔明鑫回應，未來將寬估產業用電需求，更務實納入整體能資源規畫，強化水、電、土地等關鍵資源配置及基礎設施整備，以支撐產業發展及提升供應韌性。

此外，產業界對於空汙管制修法趨嚴感到不安，龔明鑫表示，工總在會議中再次提到空汙法修法問題，認為會造成工業界非常大的困擾，呼籲立院修法前審慎思考。目前空汙法修正草案已付二讀，修法核心圍繞擴大地方政府權限及縮短許可證效期，不僅經濟部多次表達不滿，業界也多有反彈。

業界代表也懷念替代役，替代役雖然沒有完全消失，但制度已大調整，限縮申請替代役的理由，深受產業界歡迎的研發替代役則取消。龔明鑫指出，諮詢會議委員反應，研發替代役是很好的人才制度，現在正是研發人才短缺的時候，希望政府重新思考相關機制。

也有委員表示，軍工產業、無人機、機器人等新興產業的發展，可以帶動傳產延延伸發展，立法院刪掉無人機相關預算很可惜，希望政府未來可以強化這些產業發展的機會。

許勝雄、劉揚偉會後與龔明鑫一同受訪，他們特別強調「打群架」的重要性，如何讓產業更好地結合，透過以大帶小等機制，提升中小微型企業的競爭力。