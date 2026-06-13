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金控大咖唱旺經濟…看好AI應用推升出口 GDP估年增10%

經濟日報／ 記者戴玉翔廖珮君黃于庭／台北報導
金控大老皆表示，AI應用大爆發、出口旺盛，台灣經濟有望繳出亮眼成績單。路透
金控大老皆表示，AI應用大爆發、出口旺盛，台灣經濟有望繳出亮眼成績單。路透

金控超級股東會昨（12）日登場，富邦金控（2881）董事長蔡明興、國泰金控董事長蔡宏圖、台新新光金控董事長吳東亮等金控大老皆表示，AI應用大爆發、出口旺盛，台灣經濟有望繳出亮眼成績單，吳東亮並看好今年的經濟成長率有機會超過10%。

對於美伊戰爭引發通膨疑慮，金控老闆們皆強調，須觀察戰爭與油價表現，若油價持續高檔，不排除有升息的可能。

金控大老看今年總經趨勢
金控大老看今年總經趨勢

展望下半年，蔡明興指出，隨著AI科技應用蓬勃發展，台灣相關供應鏈持續擴增產能，帶動出口及民間投資動能；加上基本薪資調整及股市財富效果，將有助民間消費復甦，支持台灣經濟穩健擴張。

針對地緣政治衝突與通膨議題，蔡明興認為，油價是推高通膨的主要壓力。不過，此波油價並未如之前石油危機般暴漲數倍，主因是中國大陸近年大力提倡太陽能等潔淨能源，對石油依賴度大幅減少。他評估若國際衝突能在短期內結束，油價有機會大幅回落，減輕全球通膨壓力，對依賴進口能源的東亞國家將是及時雨；若油價下滑，升息機率將降低，反之若油價維持高檔，升息恐無法避免。

蔡宏圖指出，全球通膨預期走高，使各國利率升息走勢蠢動。截至目前，部分國家已宣布調升利息，必須持續觀察資本市場因此引起的震盪。

國泰金控總經理李長庚則說，只要海外對AI的支出與需求沒有緩下來，從硬體設備到未來的機器人引進等強勁需求支撐下，台灣整體經濟、景氣與出口表現，理論上還有成長機會。

吳東亮則認為，雖然全球仍面臨地緣政治、關稅政策及能源價格等不確定因素，但AI發展已成為「顯學」，他看好今年經濟成長率有機會超過10%，資本市場可望持續活絡。

台新新光金控總經理林維俊分析，美國經濟在減稅與財富效果帶動下，內需消費表現不錯，若通膨進一步受控，聯準會仍有降息空間。日本則走出「失落的30年」，相較之下，歐洲面臨能源與地緣政治等挑戰，經濟壓力相對較大。

金控 富邦金控 蔡明興

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