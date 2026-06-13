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前四月薪資增幅 超越通膨
主計總處昨（12）日發布最新薪資統計，今年前四月實質經常性薪資平均為4萬4,115元，年增1.4%，創下近六年同期最高漲幅；實質總薪資則達26萬餘元，年增1.99%，更是近八年同期最高漲幅，顯示名目薪資的成長穩健贏過通膨。
主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，3月消費者物價指數（CPI）年增率為1.2％，4月略升至1.73％，雖數據微幅提高，但未出現劇烈漲幅，情勢相對溫和，顯示行政院物價小組措施奏效，國內通膨情勢維持平穩，只要名目薪資成長幅度能持續大於物價增幅，實質薪資仍可望保持正成長。
譚文玲補充，去年前四月CPI年增率平均為2.17％，今年同期則為1.35％，顯示物價壓力已有顯著改善。至於薪資的成長力道，包括最低工資調升、員工加薪，或是薪資項目的結構性增加都有可能，只要整體薪資增幅高於物價上漲幅度，實質薪資就能夠維持正成長。
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