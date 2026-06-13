聽新聞
0:00 / 0:00

前四月薪資增幅 超越通膨

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

主計總處昨（12）日發布最新薪資統計，今年前四月實質經常性薪資平均為4萬4,115元，年增1.4%，創下近六年同期最高漲幅；實質總薪資則達26萬餘元，年增1.99%，更是近八年同期最高漲幅，顯示名目薪資的成長穩健贏過通膨

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，3月消費者物價指數（CPI）年增率為1.2％，4月略升至1.73％，雖數據微幅提高，但未出現劇烈漲幅，情勢相對溫和，顯示行政院物價小組措施奏效，國內通膨情勢維持平穩，只要名目薪資成長幅度能持續大於物價增幅，實質薪資仍可望保持正成長。

譚文玲補充，去年前四月CPI年增率平均為2.17％，今年同期則為1.35％，顯示物價壓力已有顯著改善。至於薪資的成長力道，包括最低工資調升、員工加薪，或是薪資項目的結構性增加都有可能，只要整體薪資增幅高於物價上漲幅度，實質薪資就能夠維持正成長。

通膨 消費者物價指數 主計總處

延伸閱讀

4月物價升溫…實質經常性薪資仍超過通膨成長1.4% 6年同期最高

你去年加薪了嗎？主計總處：2025年34.8%廠商有調薪、比例25年最高

美5月PPI升幅達逾三年來最高 伊朗戰爭持續加劇通膨壓力

上市公司員工薪酬台積電只排第七 這半導體廠平均薪資衝破620萬元奪冠

相關新聞

AI前景熱 人才瘋進科技業不一定能做久

人工智慧（ＡＩ）產業當道，科技業高薪也帶動人才流動。人力銀行表示，科技業為了搶人，給的薪資很高，也吸引人才往科技業前進。在少子化人力吃緊情況下，多數人往科技業前進，自然讓低薪或勞動條件欠佳的服務業缺工更嚴重，很多行業未來必須仰賴外籍生或引進移工。不過，專家也示警，很多人想進去科技業當研發或工程師，但想去不一定進得去，進得去不一定做得久。

48%大專生攻讀科技類科系 占比連年增

受到人工智慧（ＡＩ）、半導體產業帶動影響，選擇資通訊相關科系的學生也愈來愈多。根據教育部一一四學年統計，大專校院學生數一○五點七萬人，其中攻讀科技類學生占四成八最多，占比連年提升，反觀社會類占比三成三、人文類一成八，兩者則是持續探低。

經部諮詢會議 產業界關注電力供應穩定

經濟部昨日召開第一次經濟及產業諮詢會議，經濟部長龔明鑫表示，產業界代表除關切人工智慧（ＡＩ）發展、能源供應及中小企業國際布局外，也針對無人機預算遭刪減及「空氣污染防制法」修法表達憂慮，認為相關政策恐影響產業發展動能，呼籲政府審慎評估並提出配套措施。

屏科專區動土 魏哲家：我們還是缺人才

屏東科學園區半導體供應鏈專區昨天舉行動土典禮，賴清德總統邀請台積電董事長魏哲家共同執鏟，賴總統肯定台積電支持專區，代表深耕台灣、根在台灣。魏哲家說，賴總統說以後不會缺土地及水、電，「我們還是缺人才」，希望政府更努力增加人口和教育能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。