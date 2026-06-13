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經諮會談新興產業 有助帶動傳產
經濟部成立經濟及產業諮詢會議，首場與產業代表對話討論熱烈，超時20分鐘還欲罷不能。產業界代表除關切AI發展、能源供應及中小企業國際布局外，也針對無人機預算遭刪減及「空氣汙染防制法」修法表達憂慮，認為相關政策恐影響產業發展動能，呼籲政府審慎評估並提出配套措施。
工總在會議中憂心空汙法修法問題，認為會造成工業界非常大的困擾，呼籲立院修法前審慎思考。
有委員表示，軍工產業、無人機、機器人等新興產業的發展，可以帶動傳產延伸發展，立法院刪掉無人機相關預算很可惜，希望政府強化這些產業發展的機會。
許勝雄特別強調了「打群架」的重要性，如何讓產業更好地結合，透過以大帶小等機制，提升中小微型企業的競爭力。
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