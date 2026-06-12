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曾文+烏山頭蓄水率回升至25％ 嘉南灌區二期稻作僅部分啟動供灌

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部召開水情會議，嘉南灌區二期水稻僅第一組第二組可啟動供灌，第三組至第六組將視6月下水情而定。圖／本報系資料照
經濟部召開水情會議，嘉南灌區二期水稻僅第一組第二組可啟動供灌，第三組至第六組將視6月下水情而定。圖／本報系資料照

一連數日降雨，全台水庫大進帳，預估總入流量來到4.6億噸，但二期水稻的農業用水仍無法同時全面供灌。經濟部12日召開水情應變小組會議，決定啟動嘉南灌區二期稻作第一組及第二組相關供灌整備作業並展開供灌，但第三組至第六組則須再等等，6月下旬前的水情會議再檢討。

全台連續多天降雨，中南部水庫蓄水率終於有明顯起色，曾文+烏山頭水庫蓄水率11日下午已升破2成，達成經濟部期待，至12日下午，蓄水率再升至25％，這波梅雨鋒面到目前為止已為全台水庫帶來4.6億噸入流量。

經濟部長龔明鑫12日表示，此波降雨對水情好轉有很大的幫助，雖然接下來還有二期稻作灌溉要用水，但以目前水庫蓄水情形來看，未來若沒有再降雨，也可維持供水無虞至9月底。

在這波梅雨鋒面帶來連日降雨前，南部水庫蓄水率直直落，曾文+烏山頭水庫蓄水率跌破1成，6月3日下探9.43％來到最低，隨後梅雨報到，山區及平地均有明顯降雨，為水庫帶來大進帳，12日下午回升至25％，已優於經濟部預期。

北部的翡翠、石門水庫蓄水率都在8成以上；中部水庫也逐步回升，湖山水庫蓄水率已達44.3％；南部地區蘭潭+仁義潭水庫蓄水量也上升至39.9％，而南化水庫蓄水率也達57.6％。

由於曾文+烏山頭水庫蓄水量已回升至1.3億噸以上，因此水情會議決定啟動嘉南灌區二期水稻第一組及第二組供灌整備作業並展開供灌，但第三組至第六組供灌仍待後續降雨。

曾文 烏山頭水庫 水庫

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