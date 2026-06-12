4月物價升溫…實質經常性薪資仍超過通膨成長1.4% 6年同期最高

主計總處今（12）日發布4月工業及服務業薪資統計，累計1至4月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬8826元，年增2.77%，盡管物價增幅有擴大趨勢，但扣除物價後，前4月實質經常性薪資為1.4%，仍創6年同期最高；加計加班費及獎金的總薪資年增3.37%，剔除物價後實質總薪資增幅1.99%，也創8年最高增幅。

主計總處官員表示，今年通膨情勢明顯緩和，累計前4月物價增幅1.35%，較去年同期的2.17%差距甚大，也讓扣除物價後的實質經常性薪及總薪資增幅，創近期高點。

主計總處調查，1至4月全體受僱員工（含本國籍、外國籍全時員工及部分工時員工）每月經常性薪資平均數為4萬8826 元，較上年同期增加2.77%，扣除物價因素，實質經常性薪資平均數年成長1.4%；累計總薪資平均數28萬8792元，年增3.37%，扣除物價後，實質總薪資平均數成長1.99%。累計經常性薪資中位數為3萬9194 元，較上年同期增加2.87%，實質經常性薪資中位數年成長1.51%。

單就4月薪資觀察，4月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬9146元，年增2.9%，為27年同月次高。加計獎金及加班費等非經常性薪資8340元，合計後總薪資平均數為5萬7486元，年增3.6%。

加班工時方面，人工智慧（AI）需求強勁帶動相關產業加班工時不斷打破紀錄。4月製造業加班小時18.5小時，月增0.5小時，年增0.7小時，創2000年8月以來最高；其中，電子零組件加班工時29.6小時，年增1.6小時，電腦電子產品及光學製造業18.1小時，年增1.7小時，兩者都創有調查以來、47年同月最高，顯示今年科技業趕工狀況更甚於去年。

若以前4月統計，1-4月製造業加工時17.6小時，22年年來同期最高，電子零組件28.8小時，年增2.3小時，電腦電子產品暨光學製造業16.8小時，年增3小時，兩產業累計加班工時同創47年有統計以來同期最高。

因個別受僱員工從事行業、個人條件及資歷（如教育程度、職業、工作年資等）不同，致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異。

觀察其中行業部分，1-4月每月經常性薪資平均數較低者為住宿及餐飲業3萬4635元、其他服務業（如美容美髮及用品維修）3萬7261元，另受僱員工人數較多的製造業4萬6781元，亦低於全體受僱員工平均數（惟其中電子零組件製造業5萬7990元）；金融及保險業7萬3695元、出版影音及資通訊業7萬756元、專業科學及技術服務業5萬9423元等，則為經常性薪資平均數較高的行業。