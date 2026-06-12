快訊

高雄化學材料工廠爆炸！烈焰濃煙竄天 目擊者驚呼別靠近：連水溝都有易燃物

資產多狂？馬斯克成史上首位兆美元富豪 身價比台灣GDP還高

聽新聞
0:00 / 0:00

4月物價升溫…實質經常性薪資仍超過通膨成長1.4% 6年同期最高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今日發布4月工業及服務業薪資統計，累計1至4月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬8826元。圖／本報資料照片
主計總處今日發布4月工業及服務業薪資統計，累計1至4月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬8826元。圖／本報資料照片

主計總處今（12）日發布4月工業及服務業薪資統計，累計1至4月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬8826元，年增2.77%，盡管物價增幅有擴大趨勢，但扣除物價後，前4月實質經常性薪資為1.4%，仍創6年同期最高；加計加班費及獎金的總薪資年增3.37%，剔除物價後實質總薪資增幅1.99%，也創8年最高增幅。

主計總處官員表示，今年通膨情勢明顯緩和，累計前4月物價增幅1.35%，較去年同期的2.17%差距甚大，也讓扣除物價後的實質經常性薪及總薪資增幅，創近期高點。

主計總處調查，1至4月全體受僱員工（含本國籍、外國籍全時員工及部分工時員工）每月經常性薪資平均數為4萬8826 元，較上年同期增加2.77%，扣除物價因素，實質經常性薪資平均數年成長1.4%；累計總薪資平均數28萬8792元，年增3.37%，扣除物價後，實質總薪資平均數成長1.99%。累計經常性薪資中位數為3萬9194 元，較上年同期增加2.87%，實質經常性薪資中位數年成長1.51%。

單就4月薪資觀察，4月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬9146元，年增2.9%，為27年同月次高。加計獎金及加班費等非經常性薪資8340元，合計後總薪資平均數為5萬7486元，年增3.6%。

加班工時方面，人工智慧（AI）需求強勁帶動相關產業加班工時不斷打破紀錄。4月製造業加班小時18.5小時，月增0.5小時，年增0.7小時，創2000年8月以來最高；其中，電子零組件加班工時29.6小時，年增1.6小時，電腦電子產品及光學製造業18.1小時，年增1.7小時，兩者都創有調查以來、47年同月最高，顯示今年科技業趕工狀況更甚於去年。

若以前4月統計，1-4月製造業加工時17.6小時，22年年來同期最高，電子零組件28.8小時，年增2.3小時，電腦電子產品暨光學製造業16.8小時，年增3小時，兩產業累計加班工時同創47年有統計以來同期最高。

因個別受僱員工從事行業、個人條件及資歷（如教育程度、職業、工作年資等）不同，致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異。

觀察其中行業部分，1-4月每月經常性薪資平均數較低者為住宿及餐飲業3萬4635元、其他服務業（如美容美髮及用品維修）3萬7261元，另受僱員工人數較多的製造業4萬6781元，亦低於全體受僱員工平均數（惟其中電子零組件製造業5萬7990元）；金融及保險業7萬3695元、出版影音及資通訊業7萬756元、專業科學及技術服務業5萬9423元等，則為經常性薪資平均數較高的行業。

主計總處 服務業

延伸閱讀

加薪跑贏通膨 實質經常性薪資漲幅創六年新高

你去年加薪了嗎？主計總處：2025年34.8%廠商有調薪、比例25年最高

AI大爆發 4月電子零組件加班工時寫47年同月新高

破天荒！國銀存款4月單月暴增逾1兆元 關鍵主因曝光

相關新聞

4月物價升溫 實質經常性薪資仍超過通膨成長1.4% 6年同期最高

主計總處今（12）日發布4月工業及服務業薪資統計，累計1至4月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬8826元，年增2.77%，盡管物價增幅有擴大趨勢，但扣除物價後，前4月實質經常性薪資為1.4%，仍創6年同期最高；加計加班費及獎金的總薪資年增3.37%，剔除物價後實質總薪資增幅1.99%，也創8年最高增幅。

AI大爆發 4月電子零組件加班工時寫47年同月新高

AI需求超乎預期強勁，相關業別滿手訂單，加班工時頻頻刷新紀錄。主計總處統計，直接受惠AI熱潮的電子零組件、電腦電子產品及...

你去年加薪了嗎？主計總處：2025年34.8%廠商有調薪、比例25年最高

主計總處今（12）日發布2025年事業人力僱用狀況調查，了解廠商去年及今年調薪情形，結果顯示去年有34.8%企業為員工加薪，創25年最高比例，全體受僱員工有加薪者達40.7%，為近15年最高；今年預計為員工加薪廠商至3月底有31.4%。主計總處表示，仍有近四成廠商尚未決定今年調薪計畫，今年經濟成長率不斷上調，為員工加薪企業比例應該還會再增加。

跨黨派立委成立「國際投資台灣促進會」 強化與國際企業對話

為促進國際企業投資台灣，推動更穩定、透明且具國際競爭力的投資環境，立委張雅琳等跨黨派立委12日成立「立法院國際投資台灣促進會」，盼強化國內外產業與政府溝通交流，協助盤點投資相關法規及行政程序，並將產業界意見納入立法及政策討論，提升台灣吸引國際投資的競爭優勢。

加薪跑贏通膨 實質經常性薪資漲幅創六年新高

國內加薪動能持續。主計總處12日發布最新薪資統計，在剔除物價因素後，今年1至4月實質經常性薪資平均為4萬4,115元，年增1.4%，創下近六年同期最高漲幅；實質總薪資則達26萬餘元，年增1.99%，更是近八年同期最高漲幅，顯示名目薪資的成長穩健贏過通膨。

台灣列國際供應鏈重要一份子 勞動部赴 ILC 周邊會晤友邦首長

勞動部長洪申翰率團赴日內瓦，於當地時間11日出席與中華民國全國總工會（以下簡稱全總）合辦之「尊嚴勞動國際研討會」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。