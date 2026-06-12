你有加薪嗎？ 官方統計去年34.8%公司調薪、創25年新高

主計總處12日發布年度廠商調薪統計，去年高達34.8%的廠商有調薪，寫下近25年來新高紀錄；受惠員工比率達40.7%，為近15年來最高。主計總處樂觀預期，隨企業持續調整薪資結構，今年最終調薪廠商比率有望突破去年的34.8%，再創新猷。

根據統計，去年調升經常性薪資的廠商占比達34.8%，若加計「年資晉級」等加薪情形，總計有調升薪資的廠商比率攀升至38.5%。從規模別分析，企業規模與調薪意願呈現正相關，9人以下廠商約有31.4%調薪，而500人以上大型企業則高達85.2%調薪。

行業別表現方面，工業部門有37.6%廠商調薪，服務業為33.8%。若細分行業別，金融及保險業因獲利表現亮眼，高達76.7%的廠商有調薪，高居各行業之冠。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，企業調薪意願提升，主要受惠於兩大關鍵因素加成效應。首先是政策面的帶動，去年最低工資的調升，去年月薪由27,470元調升至28,590元，調幅達4.08%，時薪亦同步調升3.8%，這項政策對基層員工薪資水準產生直接且顯著的影響。

產業結構優化也相當關鍵，譚文玲指出，隨著新興科技需求強勁，帶動相關產業鏈營收成長，不僅高科技產業表現亮眼，金融保險業亦因股市活絡而受惠，獲利成長下，促使企業更積極調升員工薪資。

針對今年調薪展望，主計總處統計顯示，至今年3月底止，規劃調升經常性薪資的廠商比率為31.4%，其中21.6%已執行調薪，9.8%預計於年底前調升；另有29.7%廠商表示今年維持凍薪，38.9%尚未決定。

譚文玲補充，目前仍有近四成廠商尚未決定是否調薪，距離年底尚有長達數月的調整空間。綜合企業營收趨勢與政策誘因，樂觀預估今年最終有調薪的廠商比率，有機會超越去年的34.8%。