你去年加薪了嗎？主計總處：2025年34.8%廠商有調薪、比例25年最高

主計總處今（12）日發布2025年事業人力僱用狀況調查，了解廠商去年及今年調薪情形，結果顯示去年有34.8%企業為員工加薪，創25年最高比例，全體受僱員工有加薪者達40.7%，為近15年最高；今年預計為員工加薪廠商至3月底有31.4%。主計總處表示，仍有近四成廠商尚未決定今年調薪計畫，今年經濟成長率不斷上調，為員工加薪企業比例應該還會再增加。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，去年調薪廠商比例創25最高，應與去年新興人工智慧（AI）科技帶動相關供應鏈產業營收成長有關，不只科技業，金融保險業都會受惠；另外去年基本工資調整，月薪調幅4.1%、時薪調高3.8%，調幅不低，都是帶動廠商調薪比例大增原因。

主計總處發布2025年工業及服務業經常性薪資調升情形統計結果，調薪統計是根據「2025年事業人力僱用狀況調查」統計結果，反映工業及服務業部門事業單位2025年調薪及2026年計劃調薪情形。此處調薪指的是指增加每月經常性薪資，即包括底薪、按月發給津貼與加給，或放寬按月獎金發放條件或提高獎金額度、增加按月獎金發放種類等，但不含年資晉級、取得較高學歷或證照薪資調整。

總計去年調升經常性薪資廠商占34.8%，較前一年的33.9%增加0.9個百分點；調薪的員工人數人數占40.7%，較前一年的40.2%增加0.5個百分點。若加計年資晉級加薪情形，調升薪資廠商占38.5%，調薪員工人數占46.5%。

2025年工業部門有37.6%廠商調升經常性薪資，高於服務業部門的33.8%。調升經常性薪資的員工人數比率方面，工業部門為46.9%，亦高於服務業部門的36.6%。

廠商調薪原因，優先考慮因素以「員工個人表現」占49.2%最多，其次為「最低工資調整」占39.8%，「營利狀況較佳」占35.9%再次。與2024年比較，以「最低工資調整」為優先考慮因素者增加0.6 個百分點最多，「留住或吸引人才」增0.3個百分點。

各行業調薪廠商比率以金融及保險業76.7%最高，製造業、電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業都超過4成。以調薪人數比率觀察，以電力及燃氣供應業91.3%最高，金融及保險業、礦業及土石採取業、製造業都超過5成，營建工程業、不動產業則不到2成5。

規模愈大廠商，調升經常性薪資情形愈普遍，調薪員工人數比率高。去年9人以下廠商調薪者占31.4%，500人以上者大幅增加到85.2%；調升經常性薪資員工人數比率也隨規模擴大而提高，由9人以下的27%，增至500人以上之 61.9%。

至於今年調薪情形，截至3月底，今年已經調升或預計調升經常性薪資廠商占31.4%，尚未決定者占38.9%，不調整的廠商占29.7%；員工規模100人至499人廠商，已經調升或預計調升比率為71.4%，500人以上廠商更逾7成7。