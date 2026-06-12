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跨黨派立委成立「國際投資台灣促進會」 強化與國際企業對話

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
「立法院國際投資台灣促進會」成立大會。張雅琳國會辦公室／提供
「立法院國際投資台灣促進會」成立大會。張雅琳國會辦公室／提供

為促進國際企業投資台灣，推動更穩定、透明且具國際競爭力的投資環境，立委張雅琳等跨黨派立委12日成立「立法院國際投資台灣促進會」，盼強化國內外產業與政府溝通交流，協助盤點投資相關法規及行政程序，並將產業界意見納入立法及政策討論，提升台灣吸引國際投資的競爭優勢。

促進會由立委蔡其昌、王定宇擔任榮譽會長，立委張雅琳擔任會長，立委葛如鈞、邱議瑩、林楚茵、李坤城擔任副會長。

張雅琳表示，「立法院國際投資台灣促進會」成立最重要的目的，就是把第一線企業遇到的問題更快帶進立法院，也把立法院推動制度改革的方向，更有效地與國際社會對話。

她指出，在全球供應鏈重組、地緣政治變化，以及經濟安全與產業韌性日益受到重視的今天，台灣正站在非常關鍵的位置；台灣擁有完整的半導體產業聚落、高度競爭力的科技製造能量，以及持續發展中的再生能源、數位經濟與國際服務產業，這些都是吸引國際投資的重要基礎。

根據投審會資料，過去十年對台投資前三大外商分別為 Micron Technology（美光）、Ørsted（沃旭能源）及ASML（艾司摩爾），顯示半導體與再生能源已成為國際資本投資台灣的重要支柱。

未來促進會將定期邀請國內外企業、投資機構、產業團體、商會及專家學者，就台灣投資環境、產業政策、法規制度及國際經貿趨勢進行交流，並把產業界第一線的實務經驗帶進立法院法案討論與政策研議，協助政府持續優化制度設計，讓台灣投資環境更加穩定、透明，並更具國際競爭力。

葛如鈞表示，「立法院國際投資台灣促進會」不只是招商平台，更是國會、國際企業、商會、投資人與行政部門之間的重要橋樑。未來無論是法規、稅制、人才、土地、能源或行政流程，促進會都希望協助各界共同找到問題，並更有效率地解決。

葛如鈞指出，投資促進不分黨派、沒有政治色彩，大家共同關心的是台灣的韌性與未來發展；尤其在AI時代，龐大的用電需求、低碳供應鏈壓力與能源安全挑戰，都是台灣與世界接軌時必須誠實面對的課題，也將影響下一波國際投資是否願意持續深耕台灣。

他並以台積電（2330）發展經驗為例，指出台灣最成功的產業故事，從一開始就有政府與國際投資人的共同參與，未來在AI半導體、能源、科技、無人機、機器人、生醫資安及下一代數位經濟等領域，台灣也有機會與各國共同打造新的世界級產業。

葛如鈞強調，台灣擁有製造能力、工程人才、民主制度與可信賴的供應鏈，期待各界共同努力，讓台灣不只是值得投資的地方，更是共同創造價值、建立價值的地方。

駐台北韓國代表部代理代表高相旭表示，台灣近年在國際經濟領域受到高度關注，尤其在半導體、AI及先進產業中扮演關鍵角色，近期COMPUTEX 更再次展現全球對台灣技術實力與產業潛力的期待。

高相旭也說，韓國與台灣經濟關係日益緊密，雙邊貿易快速成長，供應鏈連結也更加深化，雙方已從過去常被視為競爭者，逐漸成為彼此不可或缺的經濟夥伴。

他提到，面對全球供應鏈重組與AI時代來臨，台韓在先進製造、AI、半導體及高科技產業上都有更多合作機會；目前已有約300家韓國企業在台灣穩定營運，未來在產業互補、地理鄰近與文化相近等優勢下，仍有很大的投資成長空間。

高相旭期待促進會能持續改善台灣國際投資環境、延續經濟成長動能，駐台北韓國代表部也將持續作為橋樑，推動更多韓國企業投資台灣。

張雅琳 林楚茵 競爭力

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