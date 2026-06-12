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加薪跑贏通膨 實質經常性薪資漲幅創六年新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國內加薪動能持續，圖為加薪示意圖。圖／AI生成
國內加薪動能持續，圖為加薪示意圖。圖／AI生成

國內加薪動能持續。主計總處12日發布最新薪資統計，在剔除物價因素後，今年1至4月實質經常性薪資平均為4萬4,115元，年增1.4%，創下近六年同期最高漲幅；實質總薪資則達26萬餘元，年增1.99%，更是近八年同期最高漲幅，顯示名目薪資的成長穩健贏過通膨

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，3月消費者物價指數（CPI）年增率為1.2％，4月略升至1.73％，雖數據微幅提高，但未出現劇烈漲幅；相較於美國通膨率已突破4％，國內情勢相對溫和，顯示行政院物價小組措施奏效，國內通膨情勢維持平穩，只要名目薪資成長幅度能持續大於物價增幅，實質薪資仍可望保持正成長。

譚文玲補充，去年1至4月CPI年增率平均為2.17％，今年同期則為1.35％，顯示物價壓力相較去年已有顯著改善。至於薪資的成長力道，包括最低工資的調升、廠商主動為員工加薪，或是各類薪資項目的結構性增加都有可能，只要整體薪資增幅高於物價上漲幅度，實質薪資就能夠維持正成長。

數據統計顯示，今年1至4月全體受僱員工經常性薪資平均為48,826元，年增2.77%；累計總薪資平均數28萬8,792元，年增3.37%。若單看4月當月，全體受僱員工經常性薪資平均數為49,146元，較上年同月增加2.9%，創下近27年來同月次高漲幅；若加計獎金及加班費等非經常性薪資，4月總薪資平均數達57,486元，年增3.6%。

在薪資中位數方面，今年1至4月全體受僱員工經常性薪資中位數為39,194元，較上年同期增加2.87%。若觀察4月單月，全體受僱員工經常性薪資中位數為39,348元，年增3.17%。

除了薪資數據亮眼，加班工時亦反映產業景氣復甦。今年1至4月製造業加班工時平均為17.6小時，創下22年來同期最高，年增0.9小時。其中，電子零組件業為28.8小時，電腦電子產品及光學製品業為16.8小時，均寫下近47年來同期最高紀錄。

若進一步觀察4月單月，製造業加班工時平均達18.5小時，為2010年8月以來最高點；其中，電子零組件業達29.6小時、電腦電子產品及光學製品業為18.1小時，紛紛創下該統計以來新高紀錄，相關數據亦呼應了近期的經濟成長表現。

通膨 加薪 主計總處

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