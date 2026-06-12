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台灣列國際供應鏈重要一份子 勞動部赴ILC周邊會晤友邦首長

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰率團赴ILC周邊會晤友邦首長。勞動部／提供
勞動部長洪申翰率團赴ILC周邊會晤友邦首長。勞動部／提供

勞動部洪申翰率團赴日內瓦，於當地時間11日出席與中華民國全國總工會（以下簡稱全總）合辦之「尊嚴勞動國際研討會」。

這是勞動部首度在ILC期間辦理周邊活動，並邀請ILO勞工事務局（ACTRAV）前副局長Anna Biondi、國際工會聯合會（ITUC）前副秘書長Mamadou Diallo、菲律賓與新加坡等國的總工會代表，以及史瓦帝尼、海地與貝里斯等國之政府代表約40人與會，開創勞動部實質參與ILO事務的里程碑。

我國非ILO會員國，無法以官方代表身份出席國際勞工大會，但仍長期支持具ITUC會員資格之全總代表我國，以勞方成員身份出席ILC。今年更進一步與全總在ILC期間合辦研討會，以行動展現政府拓展國際勞動事務參與的決心與作為。

洪申翰致詞表示，台灣是國際供應鏈上越來越重要的一份子，在勞動法規與制度上如何接軌國際，是重要議題。台灣也相當珍惜每一個參與國際社會政策討論的機會，盼透過此次研討會，分享勞動部重點業務並聽取各國工會觀點，讓研討會成為一個勞資政互相對話、共商問題對策的平台。

全總秘書長温宗諭致詞，以「平台經濟與零工勞動的擴張」、「移工權益保障的跨國責任」、｢公正轉型與氣候正義｣及「退休保障與高齡就業」等四個關鍵字，總結當代勞動世界的挑戰，並期許台灣的工會在民主轉型及平台經濟治理等議題上，為亞太工會運動提出貢獻。

駐日內瓦辦事處李冠德處長說明，瓦辦致力於透過世界衛生大會（WHA）周邊會議等國際場合提升台灣國際地位，而全總與勞動部辦理本次研討會，讓日內瓦在勞動議題上再次成為台灣的國際舞台，令瓦辦與有榮焉。

研討會首先就「平台經濟：就業型態的創新與尊嚴勞動」進行交流，勞動部說明我國針對平台工作者立法保障之作法。

另有新加坡全國職工總會（SNTUC）國際與策略合作處Frederick Ho副處長、菲律賓五一工會聯盟（KMU)副秘書長Joanne Cesario以及ILO勞工事務局前局長Anna Biondi，分別分享我國、新加坡、菲律賓及國際組織之多元觀點，包含新加坡的勞資政三方對話經驗，以及菲律賓平台經濟議題之多樣性等。

議題二「因應人工智慧：勞動政策之未來與挑戰」，勞動部就我國AI所涉勞動議題及政策進行說明；全總副理事長張惟皓及青年代表涂純瀠，則分別分享AI之國際組織觀點及青年觀點。最後，ITUC前副秘書長Mamadou Diallo，則以非洲的基礎建設落差及數位落差為例，以宏觀格局探討AI議題。

AI所涉勞動議題獲得現場來賓熱烈迴響，貝里斯聯合國代表Harold Young及KMU理事長Elmer Labog，分別對AI加深生產力與薪資的落差，以及AI以外的替代方案等議題提問。

對此，洪申翰說明，AI帶動了台灣半導體相關產業的蓬勃發展，但政府也看到中小企業的挑戰與升級需求，勞動部更關注勞工數位技能及相應勞動條件之提升，並且會盡最大努力克服困境。

洪申翰另與我國友邦史瓦帝尼勞工與社會安全部長Phila Buthelezi及瓜地馬拉勞動及社會福利部長Miriam Roquel Chávez進行雙邊會晤。瓜地馬拉Roquel部長分享參與本屆ILC的經驗與重要討論內容，雙方也就改善及防制強迫勞動分享經驗及作法。

史瓦帝尼Buthelezi部長對我國勞檢及就業服務等制度表達興趣，也對我國去年在立法院通過外送員保障專法留下深刻印象，洪申翰感謝史國長期以來對我國國際參與的支持，並堅定為我國發聲，也期許雙方未來在職業訓練與人力技能提升的議題，能有更進一步的交流。

勞動部 日內瓦 洪申翰

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