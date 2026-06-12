森崴盼台電接手風電後續工程 經長：一定會蓋起來

富崴能源因承攬台電離岸風電二期計畫陷入財務困境，母公司森崴喊話期盼台電接手後續工程。對此經濟部長龔明鑫今天表示，目前台電仍在與富崴討論，考量工程進度達9成，風機也製造完成，無論是何種方案，台電二期一定會蓋起來，經濟部尊重台電與富崴的最終商議。

富崴能源承攬台電「離岸風力發電第二期計畫-風場財物採購帶安裝案」，因俄烏戰爭造成通貨膨脹、升息等原因大幅墊高成本造成嚴重虧損，連帶母公司森崴淨值轉為負數，預計6月23日下市。

森崴能源董事長郭台強先前接受媒體專訪表示，期望合意解約下，由台電出面處理風機廠商的安裝，讓二期順利完工運轉，富崴會協助風機產權移轉並調度風機安裝船。

經濟部長龔明鑫今天於經濟及產業發展諮詢會大會後受訪表示，台電還在與富崴討論中。龔明鑫強調，不管是任何一種方案，台電二期最後一定會蓋起來，90%工程都已完成，風機也已製造完成，經濟部尊重台電與富崴商議處理。

關於又德風場後續情況，郭台強先前接受媒體專訪表示，一直在找人談，如中華電信、台電、華新麗華及世紀鋼，其中有幾家業者表示有興趣，但仍在評估。森崴的態度是不做主導者、持股落在3成左右，希望由其他業者主導。

龔明鑫表示，須尊重得標廠商，但目前得標廠商還沒與經濟部接洽。等到業者與經濟部接洽、提出想法後，看如何因應，會再對外說明。