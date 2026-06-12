產經會議今召開 業界憂空污法修法、無人機預算遭刪 盼重啟研發替代役

經濟部12日召開第一次經濟及產業諮詢會議，定期與產業代表對話。經濟部長龔明鑫表示，產業界代表除關切人工智慧（AI）發展、能源供應及中小企業國際布局外，也針對無人機預算遭刪減及「空氣污染防制法」修法表達憂慮，認為相關政策恐影響產業發展動能，呼籲政府審慎評估並提出配套措施。

因應全球AI浪潮及國際供應鏈重組趨勢，經濟部今年成立經濟及產業發展諮詢會，12日召開首次大會，龔明鑫擔任召集人，電電公會理事長劉揚偉、全國工業總會榮譽理事長許勝雄擔任共同召集人。會議討論熱烈，時間超過預定時間20分鐘。

龔明鑫表示，與會產業界代表意見相當具體，針對半導體產業及AI發展趨勢均有討論，但被提到最多的是百工百業，認為台灣可以利用現在的優勢，帶動百工百業的共同發展，例如從半導體供應鏈延伸到百工百業、傳統產業，或是將AI應用於百工百業，促進發展，並可考慮共組聯盟，不論是在地發展或是國際布局，都可以合作。

產業界對於空汙管制修法趨嚴感到不安，龔明鑫表示，工總在會議中再次提到空汙法修法問題，認為會造成工業界非常大的困擾，呼籲立院修法前審慎思考。目前空汙法修正草案已付二讀，修法核心圍繞擴大地方政府權限及縮短許可證效期，不僅經濟部多次表達不滿，業界也多有反彈。

業界代表也懷念替代役，替代役雖然沒有完全消失，但制度已大調整，限縮申請替代役的理由，深受產業界歡迎的研發替代役則取消。龔明鑫指出，諮詢會議委員反應，研發替代役是很好的人才制度，現在正是研發人才短缺的時候，希望政府重新思考相關機制。

也有委員表示，軍工產業、無人機、機器人等新興產業的發展，可以帶動傳產延延伸發展，立法院刪掉無人機相關預算很可惜，希望政府未來可以強化這些產業發展的機會。電力也是關注焦點，龔明鑫表示，大家在會議中表示，希望可以寬估或是未雨繆謀因應AI算力需求，積極處理電力問題。

許勝雄、劉揚偉會後與龔明鑫一同受訪。兩位共同召集人均對經濟部以委員會形式滾動式討論的模式表示肯定，認為這有助於更全盤性的規劃。他們特別強調了「打群架」的重要性，如何讓產業更好地結合，透過以大帶小等機制，提升中小微型企業的競爭力，同時，他們也期待AI技術能有更多「落地」應用，有效幫助企業在設計、生產及經營管理上善用AI，以增強臺灣未來的永續發展競爭力。

劉揚偉則分享電電公會透過科學園區模式，帶領中小微企業走向國際的成功經驗，此模式在美國、波蘭、法國、印度及墨西哥等地受到歡迎，期盼在經濟部支持下更能擴大效益及商機。