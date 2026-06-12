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全台水庫進帳4.5億噸水量 龔明鑫：即使不再降雨到9月底也供水無虞

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
這波梅雨鋒面到目前為止已為全台水庫帶來4.5億噸入流量，經濟部長龔明鑫宣布好消息，即使未來沒再降雨，仍可供水無虞至9月底。圖／南水分署提供
這波梅雨鋒面到目前為止已為全台水庫帶來4.5億噸入流量，經濟部長龔明鑫宣布好消息，即使未來沒再降雨，仍可供水無虞至9月底。圖／南水分署提供

全台連續多天降雨，中南部水庫蓄水率終於有明顯起色，曾文+烏山頭水庫蓄水率昨天下午已升破2成，達成經濟部期待，至今（12）日清晨7時，蓄水率再升至23.9％，這波梅雨鋒面到目前為止已為全台水庫帶來4.5億噸入流量。經濟部長龔明鑫宣布好消息，即使未來沒再降雨，仍可供水無虞至9月底。

這波梅雨鋒面帶來連日降雨前，曾文+烏山頭水庫蓄水率跌破1成，6月3日下探9.43％來到最低，隨後梅雨報到，山區及平地均有明顯降雨，為水庫帶來大進帳，12日清晨回升至23.9％，優於經濟部預期；另外，蘭潭+仁義潭水庫蓄水量也上升至38.3％，南部水庫大解渴。截至12日清晨7時，預估全台水庫入流量達4.5億噸。

龔明鑫指出，此波降雨對水情好轉有很大的幫助，雖然接下來還有二期稻作灌溉要用水，將觀察是否可如期供灌，不過，以目前水庫蓄水情形來看，未來若沒有再降雨，也可維持供水無虞至9月底。

水利署指出，連續降雨已顯著緩解旱象，特別是北部的翡翠、石門水庫蓄水率都在8成以上；中部水庫也逐步回升，湖山水庫蓄水率已達42％；南部地區的曾文與烏山頭水庫蓄水率已突破2成來到23.9%，而南化水庫在水利署從甲仙攔河堰大量取水後，蓄水率也達55％。

台灣已進入豐水期，水利署預期未來還有梅雨、午後雷陣雨，以及颱風等降雨機會，有望進一步提升水庫蓄水量，水利署接下來將與農業部農田水利署商討二期稻作供灌期程；目前評估北部和中部地區的水庫蓄水量充足，灌溉用水無虞，但雲林以南的南部地區因水庫蓄水量仍較低，需進行精確評估，以確定二期稻作的供灌時間。

龔明鑫 水庫 烏山頭水庫

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