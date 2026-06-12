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投資美國融資保證機制意向簽訂 鄭麗君：7月受理申請

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，15家公、民營出資銀行代表共同簽署意向書。記者林海／攝影
國發會舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，15家公、民營出資銀行代表共同簽署意向書。記者林海／攝影

國發會舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，國發會主委葉俊顯表示，此次共有15家公、民營銀行參與，募資共5.75億美元，加上國發基金出資的8億美元，首期專款達到13.75億美元，也盼台美攜手共創經濟榮景

今年台美簽訂投資MOU後，為協助台灣企業進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力，國發會推出融資保證機制，在企業自主投資規劃下，由政府透過信用保證方式，支持金融機構提供上限2500億美元的企業授信額度，協助赴美投資企業取得資金。

葉俊顯表示，國發會所推出的融資保證機制，核心目的就是為了降低銀行授信風險，支持金融機構提供企業授信，更希望能藉此拓展我國金融機構的國際業務，透過產業界、金融界與政府的「強強聯手」，共創下一波經濟榮景。

行政院副院長鄭麗君表示，在意向書簽訂後，7月初就可以受理申請，這也是令產業界振奮的消息，面對供應鏈重組、人工智慧（AI）發展趨勢，企業持續投資台灣保持關鍵技術領先，也正積極擴大國際布局，在這關鍵時刻，感謝金融界持續作為產業夥伴，雙方持續擴大在美服務。

鄭麗君也說，台美過去本就是密切經濟夥伴，雖然過去一年的台美關稅談判是始於貿易逆差，但逆差背後就是密切互補的貿易夥伴關係，除了以「台灣模式」投資美國、台美共同打造產業聚落，也歡迎美方擴大在台關鍵產業領域投資。

對於關稅動態，鄭麗君表示，美國高院雖判決原法源失效，但並不影響232條款，過去數月，相關部會都與美國商務部建立G2G管道，推動非半導體關稅優惠生效，也都已經落實，至於半導體方面，希望先行完成赴美投資企業零關稅配額、豁免清單協商，在溝通中政府會做企業後盾。

至於對等關稅，鄭麗君則說，跨部會全力因應跨301調查，溝通情形往正面發展，有信心因應後續關稅變動，也顯示台美所簽訂的對等貿易協定是有利的基礎。

銀行工會理事長董瑞斌則表示，金融界對政府政策、企業發展是全心全意支持，政府竭盡心力與國外談投資協議、企業規劃海外布局，銀行是最強大的後盾，而企業在海外布局有成後，當地金融業者一定會提出好的服務方案，但「家花沒有野花香」，台灣企業不要忘記國內銀行，且但國內銀行也不是棄婦，會提供好的方案給企業。

鄭麗君 美國 國發基金

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