經濟部首場經發諮今登場 聚焦產業電力需求問題

AI浪潮推升產業用電需求，電力供應成為企業界最關注的議題之一。經濟部長龔明鑫12日表示，企業界普遍建議政府以更寬估、超前部署的方式規劃電力供給，並加速算力基礎建設布局。相關意見政府將納入研議，透過完善基礎建設與政策規劃，支撐台灣未來產業發展需求。

經濟部12日舉辦「經濟及產業發展諮詢會」（經諮會）今年第一次大會。包含共同召集人全國工業總會榮譽理事長許勝雄、台灣區電機電子工業同業公會理事長劉揚偉等人皆出席。

對於市場高度關注的缺電議題，許勝雄會前直言，水電問題已是各界共同的深刻擔憂。因為這個電力的需求是越來越大，台灣若要成為AI與資料中心的發展重鎮，電力穩定供應是不容退讓，期待政府「2034年不缺電」的承諾能實現，讓投資環境具備足夠的韌性，進而讓投資者感到安心。宏碁（2353）董事長陳俊聖也說，電力是產業發展的基礎，是各個產業都無法迴避的基礎問題。

龔明鑫表示，這次會議歷時超過兩小時，收穫相當豐富。與會者普遍建議政府應以較寬估、超前部署的思維規劃電力供給，更積極推動算力基礎建設相關布局，相關意見都已完整記錄下來，未來也會研擬相關策略，來回應這些呼籲與建議。

除產業發展議題外，業界也針對法規及人才政策提出建言。龔明鑫透露，工業界相當關切《空氣污染防制法》修法方向，認為可能對產業界造成困擾，盼立法院修法時能審慎思考；同時目前研發人才需求量大，也期望可以重新思考研發替代役相關機制。

針對此次會議，許勝雄指出，當前正處於全球產業大變局時代，如何透過產業整合創造更大綜效，以大帶小，甚至更強而有力的運作機制，協助中小微型企業群聚合作、提升競爭力，是當前的著要課題，此外，AI應用仍是各界高度期待的發展方向，無論在產品設計、生產製造或企業經營管理面向，都期望能有更多的落地應用，幫助企業提升競爭力。

另一位共同召集人劉揚偉則表示，此次會議採取每三個月追蹤、每六個月檢討的重要機制，具有高度系統性。他分享電電公會近年推動海外科技園區經驗，目前已在美國、波蘭、法國、印度及墨西哥等地布局，受到當地高度歡迎，未來希望透過電電公會海外科技園區平台，以大帶小協助中小微企業走向國際市場，擴大商機，在政府支持下，進一步強化台灣產業全球布局能力。