快訊

飛札幌航班驚傳駕駛艙冒煙 台灣虎航澄清：沒有迫降、主動通報民航局

6月4G、5G便宜資費懶人包／399元搶客！5G 499元上網爆量「比4G便宜」

桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

聽新聞
0:00 / 0:00

金屬中心攜愛知製鋼簽署MOU 共推「輕稀土磁石射出成形」

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
金屬中心、日本愛知製鋼、喬智開發、台灣馬達協會四方簽署MOU合影。照片／金屬中心提供
金屬中心、日本愛知製鋼、喬智開發、台灣馬達協會四方簽署MOU合影。照片／金屬中心提供

金屬中心與日本愛知製鋼株式會社11日簽署合作備忘錄（MOU），聚焦輕稀土磁石射出成形關鍵技術合作，並以AI機器人、無人載具馬達轉子等高值化應用為推動方向。

會中由金屬中心林烈全副執行長代表出席，並與愛知製鋼社長菅田雅巳先生、喬智開發陳俐臻董事長、台灣馬達產業協會張文嘉理事等貴賓共同見證，展現台日雙方在關鍵材料與馬達應用技術上的合作深化。

近年隨著AI機器人、無人載具等新興產業發展，高效率、小型化及高功率密度馬達需求持續提升，也帶動台灣馬達產業邁向高值化。面對全球稀土供應鏈重組與限縮，稀土材料已成為馬達與關鍵零組件發展的重要戰略元素。

本次合作將借重愛知製鋼在輕稀土 Dy-free 磁石材料、MAGFINE®異方性射出成形磁石及高性能釹鐵硼磁材等技術經驗，從材料端尋求突破，降低單一市場依賴，進而強化供應鏈韌性。

金屬中心劉嘉茹董事長表示，關鍵材料自主化已成為產業競爭力的重要基礎，金屬中心作為Hub，鏈結愛知製鋼、喬智開發、台灣馬達產業協會及國內相關業者，積極發揮整合國內外機構量能價值。

精微處林崇田處長亦表示，此次台日雙方合作，協助國內產業拓展關鍵稀土材料多元管道，有助於強化台灣在AI機器人、無人載具及高效率馬達等新興產業的關鍵零組件自主能量。

本次 MOU 將串聯台日雙方技術與產業資源，並由愛知製鋼提供磁性材料與射出成形磁石相關技術經驗，喬智開發協助磁石材料選用，金屬中心則協助依據MAGFINE磁石特性，投入馬達製程技術與應用驗證，後續將鏈結台灣馬達產業協會及國內馬達業者，共同評估輕稀土磁石技術導入AI機器人、無人載具馬達轉子與相關高值應用的可行性。

機器人 MOU 稀土

延伸閱讀

中央大學與金屬中心合作 共推綠能科技研發

攸泰攜手AeroVironment 深化無人系統跨平台整合與防衛應用

因應「五大信賴產業」政委陳金德率隊到宜大研商無人機產研學發展

凱衛資訊邀集國際重量級貴賓 攜手中原大學共探 AI 與量子金融新未來

相關新聞

「護理人員喝珍奶挨餓撐過一天」 立委籲落實勞工休息權益

依照《勞動基準法》第35條規定，勞工每工作4小時，雇主就應給予30分鐘的休息時間。即使是輪班、連續性或緊急性工作，也只是可以另行調配休息時間，並非可以不給休息時間。立委邱慧洳提到，許多護理人員忙到沒時間吃飯，只能喝珍奶撐過一天，呼籲勞動部應落實勞工休息權益。

影／經諮會首次登場 許勝雄盼打造產官順暢對話平台

因應全球AI浪潮及國際供應鏈重組，經濟部今天舉行第一次經濟及產業諮詢會議（經諮會），經濟部長龔明鑫與經諮會共同召集人全國工業總會榮譽理事長許勝雄、台灣區電機電子工業同業公會理事長劉揚偉及諮詢委員一起出席，許勝雄希望藉由這個溝通平台讓企業與政府有順暢的對話。

台股、韓股、日股都開高 法人看好亞股第3季表現

台股、韓股、日股都開高，韓股早盤更創歷史新高，法人表示，上半年亞洲股市演繹了「有AI就High，沒有AI就偏弱」的分化格局。台、日、韓股市的本益比與股價淨值比均處歷史高位，雖面臨外資籌碼調整，但國內強勁內資買超強力補位，外資賣超缺口已完全被填補。展望第3季，AI題材仍將持續引領亞洲市場，即便短線因過熱回檔也屬合理修正，長線仍持續看好。

彭淮南回憶錄 金融業寶典

中央銀行前總裁彭淮南的回憶錄《永遠的銀行員彭淮南：從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生》五月上市以來，受到金融業界矚目，多家金融業者團購訂書作為內部訓練的讀物。

台積被控侵權…「專利蟑螂」目的多半不是錢

台積電遭控專利侵權，案件仍在審理。智財訴訟大致可歸納為四種功能型態：一是保護研發成果維護技術；二是市場區隔工具，以專利形成排他效果；其三是商業談判籌碼；其四則透過法律戰延長時間，爭取產品布局空間。

新聞眼／台積挨告…對抗專利蟑螂 應打造智財護城河

人工智慧（ＡＩ）帶動半導體產業進入新一輪成長周期，專利戰風險也開始浮上檯面。隨著矽光子、先進封裝等新興技術開始進入收成階段，企業除了把握時間搶市占、訂單，更重要的是提早建立專利護城河，避免未來市場成熟後，反遭他人專利掣肘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。