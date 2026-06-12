金屬中心攜愛知製鋼簽署MOU 共推「輕稀土磁石射出成形」

金屬中心與日本愛知製鋼株式會社11日簽署合作備忘錄（MOU），聚焦輕稀土磁石射出成形關鍵技術合作，並以AI機器人、無人載具馬達轉子等高值化應用為推動方向。

會中由金屬中心林烈全副執行長代表出席，並與愛知製鋼社長菅田雅巳先生、喬智開發陳俐臻董事長、台灣馬達產業協會張文嘉理事等貴賓共同見證，展現台日雙方在關鍵材料與馬達應用技術上的合作深化。

近年隨著AI機器人、無人載具等新興產業發展，高效率、小型化及高功率密度馬達需求持續提升，也帶動台灣馬達產業邁向高值化。面對全球稀土供應鏈重組與限縮，稀土材料已成為馬達與關鍵零組件發展的重要戰略元素。

本次合作將借重愛知製鋼在輕稀土 Dy-free 磁石材料、MAGFINE®異方性射出成形磁石及高性能釹鐵硼磁材等技術經驗，從材料端尋求突破，降低單一市場依賴，進而強化供應鏈韌性。

金屬中心劉嘉茹董事長表示，關鍵材料自主化已成為產業競爭力的重要基礎，金屬中心作為Hub，鏈結愛知製鋼、喬智開發、台灣馬達產業協會及國內相關業者，積極發揮整合國內外機構量能價值。

精微處林崇田處長亦表示，此次台日雙方合作，協助國內產業拓展關鍵稀土材料多元管道，有助於強化台灣在AI機器人、無人載具及高效率馬達等新興產業的關鍵零組件自主能量。

本次 MOU 將串聯台日雙方技術與產業資源，並由愛知製鋼提供磁性材料與射出成形磁石相關技術經驗，喬智開發協助磁石材料選用，金屬中心則協助依據MAGFINE磁石特性，投入馬達製程技術與應用驗證，後續將鏈結台灣馬達產業協會及國內馬達業者，共同評估輕稀土磁石技術導入AI機器人、無人載具馬達轉子與相關高值應用的可行性。