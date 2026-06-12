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影／經諮會首次登場 許勝雄盼打造產官順暢對話平台

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
經濟部今天舉行第一次經濟及產業諮詢會議，經諮會共同召集人全國工業總會榮譽理事長許勝雄（左二）與台灣區電機電子工業同業公會理事長劉揚偉（右）出席。記者潘俊宏／攝影
經濟部今天舉行第一次經濟及產業諮詢會議，經諮會共同召集人全國工業總會榮譽理事長許勝雄（左二）與台灣區電機電子工業同業公會理事長劉揚偉（右）出席。記者潘俊宏／攝影

因應全球AI浪潮及國際供應鏈重組，經濟部今天舉行第一次經濟及產業諮詢會議（經諮會），經濟部長龔明鑫與經諮會共同召集人全國工業總會榮譽理事長許勝雄、台灣區電機電子工業同業公會理事長劉揚偉及諮詢委員一起出席，許勝雄希望藉由這個溝通平台讓企業與政府有順暢的對話。

許勝雄表示，全球AI浪潮下企業都有布局，在布局過程需要政府提供支援，讓產業可以好好使用AI工具，也讓各種產業可以均衡發展，尤其在企業發展、多元佈局、環境與能源的韌性等，產官學都需要一起擬定政策方向與工具，尤其AI用電需求越來越大，政府對企業界也對企業承諾到2034年前不會有缺電問題，這就是企業發展的環境韌性，而且AI的推動也需要兼顧各行各業的需求及發展，不能只偏向某些產業，讓政府的政策可以更深入細緻。

經濟部今天舉行第一次經濟及產業諮詢會議，經濟部長龔明鑫（前排中）、經諮會共同召集人全國工業總會榮譽理事長許勝雄（前排左二）、台灣區電機電子工業同業公會理事長劉揚偉（前排右二）及與會諮詢委員一起合影。記者潘俊宏／攝影
經濟部今天舉行第一次經濟及產業諮詢會議，經濟部長龔明鑫（前排中）、經諮會共同召集人全國工業總會榮譽理事長許勝雄（前排左二）、台灣區電機電子工業同業公會理事長劉揚偉（前排右二）及與會諮詢委員一起合影。記者潘俊宏／攝影

許勝雄 龔明鑫 劉揚偉

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