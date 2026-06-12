富比世最新富豪榜 日月光張家兄弟 躍台灣首富

「富比世」（Forbes）雜誌10日公布2026年台灣50大富豪榜，日月光投控（3711）董事長張虔生與副董事長張洪本兄弟首度奪得榜首，排名從去年的第六大躍進，國巨創辦人陳泰銘、富邦集團蔡明忠與蔡明興家族則分居第二和三名。今年有八人新進榜，凸顯人工智慧（AI）熱潮為富豪「添財」。

富比世指出，今年台灣50大富豪的總財富比去年增加56%，達到3,080億美元，入榜門檻也從去年的13億美元提高至22億美元，都是歷史新高，顯示全球AI基礎設施建設熱潮，為台灣億萬富豪帶來巨額財富。

50位富豪中34人的財富都增加，其中，張虔生與張洪本的財富擴增145億美元，達到224億美元，稱霸台灣，第二名陳泰銘的個人淨值增至182億美元，去年為台灣首富的富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興家族，財富增加28億美元，至167億美元，位居第三，拜投資台灣市場賺進豐厚報酬所賜，兩人的富邦持股價值年增26%。

鴻海集團創辦人郭台銘的身價增至155億美元，主因為鴻海集團股價年比狂漲70%，排名第四，國泰金控蔡宏圖與蔡政達家族以150億美元的財富，名列第五，廣達集團創辦人林百里財富為149億美元，位居第六。

台達電創辦人鄭崇華財富增幅最大，增加近五倍到145億美元，排名從第16跳升到第七。台積電創辦人張忠謀以94億美元排名第九。

今年共有八人新進榜，全都來自半導體或AI相關產業，身價最高的新進榜者為鴻勁精密董事長謝旼達，個人淨值達71億美元，排名第12；GCE金像電子楊長基以68億美元位居第13；嘉澤端子的朱德祥與何德佑（從母姓）兄弟以25億美元，位處第42。

此外，還有三位富豪重返榜內，包括創見資訊董事長兼執行長束崇萬家族、敏實集團創辦人秦榮華。

不過，有四名榜上富豪的財富縮水，包括「鞋王」華利實業集團創辦人張聰淵。今年有11人跌出榜單，包括5月辭世的潤泰集團前總裁尹衍樑。

富比世是以截至5月22日收盤的股價與匯率，計算台灣富豪的身價，未上市公司則以金融比率和其他公開上市類似公司表現估算。