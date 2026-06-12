軍公教育兒留停津貼「6+3」 最多合計18個月

為落實賴清德總統「台灣人口對策新戰略」，行政院會昨（11）日通過《軍人保險條例》等修法，軍公教比照勞工，育兒留停津貼將升級為「6+3」，也就是雙親請滿六個月，可再額外請領三個月，最多合計請領18個月。

賴總統先前提出「台灣人口對策新戰略」18項家庭支持措施，政院陸續通過相關法案。行政院、考試院昨日通過《軍人保險條例》、《公務人員考試法》、《公教人員保險法》和《公務人員任用法》，就是18項措施的法制作業其中一環。

0-18歲支持方案政策進度

行政院長卓榮泰表示，相關修法將會使全國軍公教與勞工條件一致，0到3歲的「育嬰假」全面升級為0到6歲的「育兒假」，育兒留停津貼也將升級為「6+3」，希望透過這項政策，鼓勵雙親共同照顧，達成照顧更平等、職場更友善的目標。

另外，卓榮泰說，教育部修正發布「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」，從今年下半年開始，新的115學年度起，學貸利率減至0.775%，展延寬限從一年變兩年。他呼籲朝野政黨，此次行政院提出的18項措施，都是經過財務衡平考量，希望朝野政黨可共同支持行政院方案。

自賴總統宣布政策以來，行政部門已快馬加鞭，陸續通過相關法案，包括《就業保險法》，主要針對勞工育兒留停津貼「6+3」政策，已獲行政院會通過；《性別平等工作法》修法加碼產假、陪產檢及陪產假延長，30日以日育嬰留停升級加倍為60日育兒假。

另外針對育兒減稅方面，包含《所得稅法》、《房屋稅條例》、《土地稅法》等相關修法，財政部也正在研議中。

政院表示，將組成「人口對策新戰略執行小組」，由院長卓榮泰擔任召集人、副院長鄭麗君擔任副召集人、秘書長張惇涵擔任執行秘書，也請政委陳時中、葉俊顯擔任副執行秘書。

除加速落實現有18項「家庭支持」外，也同步就「銀髮世代」、「全齡育才」及「全球攬才」三個戰略面向，盤整完整計畫，也要求相關部會，全力配合推動四大人口對策新戰略，並且定期召開會議，盯進度、趕進度、拚進度，回應世代需求及人民期待。