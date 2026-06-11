快訊

臭到想丟掉…國小「區長獎」竟給陸製禮物 網一查售價轟沒誠意

剛參加父告別式…女駕駛逆向撞砂石車釀4死 初判死因出爐

意想不到的復甦！荷莫茲海峽關閉 埃及蘇伊士運河運輸量成長近30%

聽新聞
0:00 / 0:00

拓展中東歐市場！歐洲台灣形象展首在波蘭華沙舉行 無人機展區是亮點

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
2026歐洲台灣形象展首度於6月22日至24日在華沙舉行，今年共有百家企業參展，這次規畫八大主題展區，其中更首次設立無人機展區，將展現台灣在無人機零組件及系統整合的完整產業鏈，並為歐洲提供可信任安全科技解決方案。 中央社
2026歐洲台灣形象展首度於6月22日至24日在華沙舉行，今年共有百家企業參展，這次規畫八大主題展區，其中更首次設立無人機展區，將展現台灣在無人機零組件及系統整合的完整產業鏈，並為歐洲提供可信任安全科技解決方案。 中央社

2026歐洲台灣形象展首度於6月22日至24日在華沙舉行，今年共有百家企業參展，這次規畫八大主題展區，其中更首次設立無人機展區，將展現台灣在無人機零組件及系統整合的完整產業鏈，並為歐洲提供可信任安全科技解決方案。

經濟部11日舉行「2026歐洲台灣形象展」起跑記者會。經濟部次長江文若致詞表示，近年經濟部跟波蘭互動頻繁，經濟部協助廠商海外布局，核心在於「立足台灣」，進而布局全球、行銷世界。今年是首次在波蘭舉辦台灣形象展，吸引逾百家業者，首度參展企業比例過半，顯見業界對波蘭及中歐市場興趣濃厚。

波蘭台北辦事處處長畢爾斯基（Janusz Bilski）也出席現場，他表示，波蘭於2004年加入歐盟以來，成為歐洲經濟成長最快的經濟體之一，去年更正式躋身全球前20大經濟體。作為台灣在歐盟最重要的夥伴之一，波蘭已準備好成為台商進入歐洲市場的門戶。他歡迎台灣各領域，包括半導體、食品等產業赴波蘭投資。

外貿協會市場拓展處處長張曉茜表示，今年台灣形象展是第2次赴歐、卻是首度在華沙舉辦。策展主軸為3R（Resilient, Reliable, Rebuild），包括AI科技、智慧能源、無人機與安全、城市智慧移動、智慧製造、城市發展、生活選擇、以及台灣精品館等8大展區。

她指出，台灣形象展首建無人機與安全專區，整合台灣產業能量，是一大亮點。在智慧移動方面，將串聯八家業者，聚焦在未來城市移動系統的關鍵零組件、在自動駕駛軟體、車隊管理平台、車用電子、底盤結構、電池連接、充電系統等領域的技術優勢。

無人機 波蘭 歐洲

延伸閱讀

2026歐洲台灣形象展赴波蘭開展 首設無人機安全專區

與台中簽友誼備忘錄 德國哥利茨縣盼成台灣中歐橋梁

卓榮泰訪旭東機械 董事長莊添財透露6月送件上市申請

特定工廠AI永續講座6月18日登場 聚焦AI、城市與國家發展

相關新聞

拓展中東歐市場！歐洲台灣形象展首在波蘭華沙舉行 無人機展區是亮點

2026歐洲台灣形象展首度於6月22日至24日在華沙舉行，今年共有百家企業參展，這次規畫八大主題展區，其中更首次設立無人機展區，將展現台灣在無人機零組件及系統整合的完整產業鏈，並為歐洲提供可信任安全科技解決方案。

政院拍板修法重懲毒駕 卓榮泰：酒毒駕致死傷可沒收車輛

行政院會11日通過《中華民國刑法》第185條之3及《陸海空軍刑法》第54條修正草案，將分別函請司法院會銜送請立法院及函請立法院審議，以加重毒駕刑責、強化社會安全防護。

國安局持續蒐研提醒 Grab 併購案存資安疑慮

立法院社福衛環委員會召委林月琴11日舉行「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。國安局示警，依照中共「國家情報法」第七條規定，中企有義務提供政府相關數據。國安局會蒐研Uber Eats是否涉及相關違法事證，及時提供權責機關參考。

2026歐洲台灣形象展赴波蘭開展 首設無人機安全專區

2026年歐洲台灣形象展首度落腳波蘭，預計22日於華沙盛大舉行，今年會展首次設立無人機與安全專區，經濟部次長江文若表示，...

富達國際下半年投資展望：兩大推力及市場共識外的三大亮點投資主題

富達國際指出，展望下半年，儘管市場環境高度波動，但基本面仍相對有利風險資產。AI資本支出周期仍是持續推動全球市場向上的重要動力，但風險分散也很重要，可注意實質資產、金融股、內需導向成長概念股等三大投資機會。

霸菱全球投資長親自來台！解析全球布局方向

面對全球降息預期、美國政策變數與AI產業持續擴張，下半年市場投資方向備受關注。霸菱全球共同投資長Martin Hennecke與亞太區策略投資總監Robert Li於11日特別來台，解析全球經濟、市場最新布局方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。