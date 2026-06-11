拓展中東歐市場！歐洲台灣形象展首在波蘭華沙舉行 無人機展區是亮點

2026歐洲台灣形象展首度於6月22日至24日在華沙舉行，今年共有百家企業參展，這次規畫八大主題展區，其中更首次設立無人機展區，將展現台灣在無人機零組件及系統整合的完整產業鏈，並為歐洲提供可信任安全科技解決方案。

經濟部11日舉行「2026歐洲台灣形象展」起跑記者會。經濟部次長江文若致詞表示，近年經濟部跟波蘭互動頻繁，經濟部協助廠商海外布局，核心在於「立足台灣」，進而布局全球、行銷世界。今年是首次在波蘭舉辦台灣形象展，吸引逾百家業者，首度參展企業比例過半，顯見業界對波蘭及中歐市場興趣濃厚。

波蘭台北辦事處處長畢爾斯基（Janusz Bilski）也出席現場，他表示，波蘭於2004年加入歐盟以來，成為歐洲經濟成長最快的經濟體之一，去年更正式躋身全球前20大經濟體。作為台灣在歐盟最重要的夥伴之一，波蘭已準備好成為台商進入歐洲市場的門戶。他歡迎台灣各領域，包括半導體、食品等產業赴波蘭投資。

外貿協會市場拓展處處長張曉茜表示，今年台灣形象展是第2次赴歐、卻是首度在華沙舉辦。策展主軸為3R（Resilient, Reliable, Rebuild），包括AI科技、智慧能源、無人機與安全、城市智慧移動、智慧製造、城市發展、生活選擇、以及台灣精品館等8大展區。

她指出，台灣形象展首建無人機與安全專區，整合台灣產業能量，是一大亮點。在智慧移動方面，將串聯八家業者，聚焦在未來城市移動系統的關鍵零組件、在自動駕駛軟體、車隊管理平台、車用電子、底盤結構、電池連接、充電系統等領域的技術優勢。