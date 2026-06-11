國安局持續蒐研提醒 Grab併購案存資安疑慮

立法院社福衛環委員會召委林月琴11日舉行「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。國安局示警，依照中共「國家情報法」第七條規定，中企有義務提供政府相關數據。國安局會蒐研Uber Eats是否涉及相關違法事證，及時提供權責機關參考。

公聽會第一節，探討「跨國平台對民生關鍵資料集中化之國家安全考量」。

國安局代表說明，該案在資安、國安方面，牽扯到非常多利益關係。國安局歷年來都有針對相關中企提供一些示警，如中國大陸APP資安檢測，主要原因是，中企會依照中共「國家情報法」第七條規定，其有義務提供大陸政府相關數據。

國安局強調，如果併購案涉及整個中企的資金來源，建請相關主管機關進行認定。國安局會依照情報法的規定，持續統合相關國安情報團隊，加強國際合作，並蒐研Uber Eats是否涉及相關違法事證，及時提供權責機關參考。

數發部資安署副署長周智禾說明，有關此次併購案，能否依「資通安全管理法」納管，並加強資安防護。依照現行法規，納管對象包含公務機關跟特定非公務機關（公營事業、財團法人、受政府控制的機構、關鍵基礎設施提供者），須由行政院研議，外送平台是否能符合納管對象資格。

周智禾提到，數發部內部會議討論，如果Uber Eats要併購Foodpanda，將由經濟部投審司來審議。經濟部投審司則表示，有關併購案涉及事業單位結合、外送員權益、國安及資安議題，未來審查時都會列入考慮，並審慎處理。

公平會代表說，該案目前還在補件當中，尚未正式受理。公平會已行文給相關部會及利益團體，並聽取各方意見，待後續正式受理，將做全面性的參考。

公平會提到，有關大家關心資安、國安問題，必須交由跨部會合作來進行，如「外國人投資條例」第七條第一項規範。公平會只能考量到市場競爭、經濟效益對於消費者利益的影響。