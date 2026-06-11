快訊

外資賣壓降溫了？台股狂震1456點僅跌76點 3大法人賣超353億元

知名童星流落街頭影片遭瘋傳 當年夥伴發聲認了「非單純給錢能解決問題」

分析／這就是屬於尼克的一季！馬刺3敗都是雙位數被逆轉 G5已很難贏

聽新聞
0:00 / 0:00

2026歐洲台灣形象展赴波蘭開展 首設無人機安全專區

中央社／ 台北11日電
歐洲台灣形象展開展。 報系資料照片／邱馨儀攝
歐洲台灣形象展開展。 報系資料照片／邱馨儀攝

2026年歐洲台灣形象展首度落腳波蘭，預計22日於華沙盛大舉行，今年會展首次設立無人機與安全專區，經濟部次長江文若表示，本屆形象展吸引逾百家業者，首度參展企業比例過半。波蘭台北辦事處處長畢爾斯基表示，期盼台灣各產業包括半導體等先進產業赴波蘭投資。

經濟部今天舉行「2026歐洲台灣形象展」起跑記者會。經濟部次長江文若致詞表示，形象展是深化台灣廠商與國際產業連結的重要平台，台灣與波蘭雖相距8500公里，但雙邊皆具強大經濟韌性，且持續追求創新進步，距離不是問題。

江文若表示，近年經濟部跟波蘭互動頻繁，經濟部協助廠商海外布局，核心在於「立足台灣」，進而布局全球、行銷世界。今年是首次在波蘭舉辦台灣形象展，吸引逾百家業者，首度參展企業比例過半，顯見業界對波蘭及中歐市場興趣濃厚。

外貿協會市場拓展處處長張曉茜表示，本次台灣形象展是第2次赴歐、首度在華沙舉辦。策展主軸為3R（Resilient, Reliable, Rebuild），包括智慧製造等8大展區。其中，台灣形象展首建無人機與安全專區，整合台灣產業能量。

波蘭台北辦事處處長畢爾斯基（Janusz Bilski）表示，此次展覽將台灣頂尖企業、創新人才匯聚於波蘭核心地帶，是深化雙邊聯繫的絕佳機會。

畢爾斯基介紹，波蘭於2004年加入歐盟以來，成為歐洲經濟成長最快的經濟體之一，去年更正式躋身全球前20大經濟體。作為台灣在歐盟最重要的夥伴之一，波蘭已準備好成為台商進入歐洲市場的門戶。

畢爾斯基於會後受訪表示，歡迎所有台灣公司赴波蘭投資，包含半導體在內等先進產業也是波蘭所期待的，並提到波蘭電動車公司ElectroMobility PolandS.A.（EMP）與台灣鴻海在電動車領域將展開合作，對波蘭來說也是一個重要項目。

畢爾斯基提到，許多波蘭企業也對投資台灣很有興趣，預計11月會有大型波蘭商務團訪問台灣，盼能促成更多雙向投資。

波蘭 無人機 歐洲

延伸閱讀

與台中簽友誼備忘錄 德國哥利茨縣盼成台灣中歐橋梁

盧秀燕參訪德國國會 傳達維護民主與印太安全決心

卓榮泰訪旭東機械 董事長莊添財透露6月送件上市申請

非和、非戰的暗灰地帶：俄羅斯混合戰如何重塑歐洲安全格局

相關新聞

2026歐洲台灣形象展赴波蘭開展 首設無人機安全專區

2026年歐洲台灣形象展首度落腳波蘭，預計22日於華沙盛大舉行，今年會展首次設立無人機與安全專區，經濟部次長江文若表示，...

富達國際下半年投資展望：兩大推力及市場共識外的三大亮點投資主題

富達國際指出，展望下半年，儘管市場環境高度波動，但基本面仍相對有利風險資產。AI資本支出周期仍是持續推動全球市場向上的重要動力，但風險分散也很重要，可注意實質資產、金融股、內需導向成長概念股等三大投資機會。

霸菱全球投資長親自來台！解析全球布局方向

面對全球降息預期、美國政策變數與AI產業持續擴張，下半年市場投資方向備受關注。霸菱全球共同投資長Martin Hennecke與亞太區策略投資總監Robert Li於11日特別來台，解析全球經濟、市場最新布局方向。

年改停砍年金補發在即 政院：待憲法法庭裁決作為執行依據

立法院去年底三讀通過攸關停砍公務人員及公教人員年金的修法，考試院銓敘部近日表示，退休公務人員退休金差額將於8月1日前完成補發。對於退休公教人員是否比照辦理，行政院11日表示，相關法案目前仍在釋憲程序中，希望憲法法庭盡速作成裁決，作為行政團隊後續執行的依據。

富比士公布台灣10大富豪榜！首富換「這對兄弟」張忠謀排名曝光

美國「富比世」10日公布2026年台灣50大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與總裁張洪本兄弟奪得榜首，兩人財富增加了145億美元，達到224億美元，首度榮登台灣首富寶座。排名第二的是國巨創辦人陳泰銘，身家182億美元；去年的首富、富邦集團蔡明忠與蔡明興兄弟則以167億美元退居第三。上榜富豪的總財富從去年的1970億美元，暴增至3080億美元，創下新高。

高雄市議會澳洲參訪團出席昆士蘭經貿圓桌會議 爭取移師高雄

高雄市議會副議長曾俊傑率議員出訪澳洲，應邀出席昆士蘭州貿易與投資局(TIQ)主辦的「台灣投資者圓桌論壇」，此活動由台澳兩地輪流舉辦，下一場將移師台北。曾俊傑表示，期盼未來能移師高雄舉辦，持續深化經貿交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。