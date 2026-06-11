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AI產業持續擴張！霸菱全球投資長親自來台 解析全球布局方向

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
霸菱全球共同投資長Martin。記者崔馨方／攝影
霸菱全球共同投資長Martin。記者崔馨方／攝影

面對全球降息預期、美國政策變數與AI產業持續擴張，下半年市場投資方向備受關注。霸菱全球共同投資長Martin Hennecke與亞太區策略投資總監Robert Li於11日特別來台，解析全球經濟、市場最新布局方向。

霸菱全球共同投資長Martin表示，在當前充滿不確定性的全球經濟環境中，市場表現出令人驚訝的韌性。儘管地緣政治緊張、通膨擔憂以及利率預期上升等負面消息不斷，大多數主要資產類別今年來仍呈現正報酬，比特幣則是唯一例外。

Martin分析，全球經濟正面臨結構性通膨轉變，市場未來恐長期處於較高通膨環境，與1990年代PC與網路革命帶動低通膨的時代明顯不同。事實上，造成這波結構性通膨的原因，包括氣候變遷與能源轉型推升成本，再生能源建設及農作物受極端氣候影響，也加劇食品價格波動。

此外，AI大規模導入雖然長期可能提升效率、具通縮效果，但現階段對能源、電網及基礎建設需求大增，反而形成短期通膨壓力。地緣政治升溫也推動供應鏈重組，科技晶片等關鍵產業回流，加上關稅等，皆進一步墊高成本。

霸菱亞太區策略投資總監Robert Li表示，首先，AI作為結構性趨勢，投資邏輯基本上不受影響，市場對其生產力提升和硬體投資的預期依然強勁。

其次，能源端的需求將大幅增加，尤其是在新能源和能源安全領域，將明顯高於中東衝突前的預期；產業上，如航太、國防、機器人、自動化及造船等，也將迎來加速發展。尤其國防、機器人領域的加速明顯。其中，AI、能源、硬體科技、大宗商品被為四大中長期核心投資主線。

通膨 美國 降息

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