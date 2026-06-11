快訊

才合體拍片…Red Velvet 瑟琪表妹驟逝！家人悲慟證實「化作星星」

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

年改停砍年金補發在即 政院：待憲法法庭裁決作為執行依據

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立法院三讀通過停砍公教年金相關法案，銓敘部已將審定函寄發全國退休公務員，差額將於8月補發。中央社
立法院三讀通過停砍公教年金相關法案，銓敘部已將審定函寄發全國退休公務員，差額將於8月補發。中央社

立法院去年底三讀通過攸關停砍公務人員及公教人員年金的修法，考試院銓敘部近日表示，退休公務人員退休金差額將於8月1日前完成補發。對於退休公教人員是否比照辦理，行政院11日表示，相關法案目前仍在釋憲程序中，希望憲法法庭盡速作成裁決，作為行政團隊後續執行的依據。

行政院發言人李慧芝於院會後記者會表示，政府過去推動的年金改革，已於2019年經司法院大法官解釋確認改革方向合憲。後續立法院再度修法調整相關制度，將增加政府財政支出，行政院尊重考試院職權，目前相關法案仍在憲法訴訟程序中，盼憲法法庭盡速作成判決，提供行政機關後續執行依據。

立法院去年12月三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正案，恢復自2024年起停止逐年調降退休所得。法案經總統公布後，行政院、考試院及民進黨立法院黨團陸續聲請釋憲。

銓敘部日前指出，由於修法條文未另訂施行日期，依法應自2024年12月28日生效，因此去年12月28日至今年7月31日期間的退休金差額，將於8月1日前完成補發。外界也關注退休教師及其他公教人員是否將同步補發。

李慧芝表示，政府持續照顧軍公教人員的立場不變。自2016年以來，政府已四度調整軍公教待遇，持續改善相關人員薪資及福利制度。

她指出，在國軍待遇方面，2025年已陸續調整五項加給措施，每年增加經費約146億元。其中志願役加給最高調升50%，戰鬥部隊加給最高調升140%，藉此提升留才攬才效果及國防戰力。

針對外界關注的《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》修法進度，李慧芝表示，行政院高度重視軍警人員待遇制度與福利支持，未來將在制度健全、法制完備及公平衡平原則下持續檢討精進。

她說，行政院長已指示國防部就現行軍人待遇加給、防衛措施及未來強化方向提出更完整具體方案；警察人員待遇制度部分，也將由相關機關在符合法制及體制原則下，持續與立法院溝通協商，尋求可行方案。

李慧芝並表示，政府未來也將研議更合理反映物價變動的待遇調整機制，並檢討公務體系專業加給調整方案，以更貼近公務體系實際運作需求，兼顧人員權益與政府財政負擔。

年金 銓敘部 憲法法庭 政院

延伸閱讀

銓敘部退撫金重審定8月起發放 政院：盼憲法法庭盡速裁決

【重磅快評】公教退休差額補一半 凸顯不是自己人的心態

停砍公教退撫年金 追溯補發這兩年差額？考試院這樣說

不砍了 退撫金8月補發差額

相關新聞

年改停砍年金補發在即 政院：待憲法法庭裁決作為執行依據

立法院去年底三讀通過攸關停砍公務人員及公教人員年金的修法，考試院銓敘部近日表示，退休公務人員退休金差額將於8月1日前完成補發。對於退休公教人員是否比照辦理，行政院11日表示，相關法案目前仍在釋憲程序中，希望憲法法庭盡速作成裁決，作為行政團隊後續執行的依據。

富比士公布台灣10大富豪榜！首富換「這對兄弟」張忠謀排名曝光

美國「富比世」10日公布2026年台灣50大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與總裁張洪本兄弟奪得榜首，兩人財富增加了145億美元，達到224億美元，首度榮登台灣首富寶座。排名第二的是國巨創辦人陳泰銘，身家182億美元；去年的首富、富邦集團蔡明忠與蔡明興兄弟則以167億美元退居第三。上榜富豪的總財富從去年的1970億美元，暴增至3080億美元，創下新高。

高雄市議會澳洲參訪團出席昆士蘭經貿圓桌會議 爭取移師高雄

高雄市議會副議長曾俊傑率議員出訪澳洲，應邀出席昆士蘭州貿易與投資局(TIQ)主辦的「台灣投資者圓桌論壇」，此活動由台澳兩地輪流舉辦，下一場將移師台北。曾俊傑表示，期盼未來能移師高雄舉辦，持續深化經貿交流。

白話財經EP188｜超級央行周登場 美國和台灣的利率會怎麼動？

全球央行的「超級黃金周」即將登場，包括美國、日本、歐洲，以及台灣央行都將召開利率會議決定該如何調整利率，尤其是美國聯準會新任主席華許第一次主持聯準會的利率政策會議，外界都關注他會否屈從川普要求降息的壓力，或是堅守專業原則來作決策？我們特別邀請合庫金控首席經濟學家徐千婷到節目中來剖析最新的情勢，並且解析美國聯準會及台灣央行最有可能的決策方向。

張兆順掌票券公會理事長在即 國票金整併暗潮洶湧

國票金控股東會甫在5月29日落幕，並選任兆豐金控前董事長張兆順為新任董事長，據了解，除了張兆順即將接任國際票券董事長之外，不久之後他還將接下另一個重要職務，那就是票券公會理事長。有知情人士透露，本屆國際票券董事長的任期須到8月才結束，所以目前魏啟林仍擔任國際票券董事。然而，票券公會將在7月進行改選，亦即比魏啟林卸任國際票券董事長的時間提早一個月，票券公會理事長會否因為國際票券新舊董事長交替而延後，或是魏啟林是否因此提前交棒國際票券董座職務給張兆順，則有待進一步觀察。 但另一位資深業界人士則指出，其實國票只要更換會員代表由魏啓林改為張兆順，並且先將其中一席國際票券的董事，改派為張兆順出任，他即可在7月會員大會競選理事及理事長，而不用先有國際票券董事長身分…

【專家之眼】懲罰關稅、301條款 受害的台灣產業競爭力

早在21世紀初，台灣與美國即進行一連串的雙邊談判，包括台美自由貿易協定在內，也有美國國會以決議案形式背書。雖拉近台美經貿與投資關係的各種嘗試，在不同總統任內曾經數次討論；但在川普第二任的強勢主導下，終於在今年2月完成簽署「台灣與美國間對等貿易協定」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。