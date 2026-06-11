年改停砍年金補發在即 政院：待憲法法庭裁決作為執行依據

立法院去年底三讀通過攸關停砍公務人員及公教人員年金的修法，考試院銓敘部近日表示，退休公務人員退休金差額將於8月1日前完成補發。對於退休公教人員是否比照辦理，行政院11日表示，相關法案目前仍在釋憲程序中，希望憲法法庭盡速作成裁決，作為行政團隊後續執行的依據。

行政院發言人李慧芝於院會後記者會表示，政府過去推動的年金改革，已於2019年經司法院大法官解釋確認改革方向合憲。後續立法院再度修法調整相關制度，將增加政府財政支出，行政院尊重考試院職權，目前相關法案仍在憲法訴訟程序中，盼憲法法庭盡速作成判決，提供行政機關後續執行依據。

立法院去年12月三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正案，恢復自2024年起停止逐年調降退休所得。法案經總統公布後，行政院、考試院及民進黨立法院黨團陸續聲請釋憲。

銓敘部日前指出，由於修法條文未另訂施行日期，依法應自2024年12月28日生效，因此去年12月28日至今年7月31日期間的退休金差額，將於8月1日前完成補發。外界也關注退休教師及其他公教人員是否將同步補發。

李慧芝表示，政府持續照顧軍公教人員的立場不變。自2016年以來，政府已四度調整軍公教待遇，持續改善相關人員薪資及福利制度。

她指出，在國軍待遇方面，2025年已陸續調整五項加給措施，每年增加經費約146億元。其中志願役加給最高調升50%，戰鬥部隊加給最高調升140%，藉此提升留才攬才效果及國防戰力。

針對外界關注的《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》修法進度，李慧芝表示，行政院高度重視軍警人員待遇制度與福利支持，未來將在制度健全、法制完備及公平衡平原則下持續檢討精進。

她說，行政院長已指示國防部就現行軍人待遇加給、防衛措施及未來強化方向提出更完整具體方案；警察人員待遇制度部分，也將由相關機關在符合法制及體制原則下，持續與立法院溝通協商，尋求可行方案。

李慧芝並表示，政府未來也將研議更合理反映物價變動的待遇調整機制，並檢討公務體系專業加給調整方案，以更貼近公務體系實際運作需求，兼顧人員權益與政府財政負擔。