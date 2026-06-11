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卓揆：下半年學貸利息減1%-0.775% 展延寬限變2年

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／本報資料照片
行政院長卓榮泰。圖／本報資料照片

賴政府先前提出的「台灣人口對策新戰略」的18項家庭支持措施，其中今年下半年開始「學貸利息減1%至0.775%，展延寬限從1年變2年」就可以上路，行政院長卓榮泰11日表示，這次行政院提出的18項措施，都是經過財務衡平考量，希望朝野政黨可以共同支持行政院的方案。

卓榮泰今日於行政院會中提到，行政院和考試院今天所通過《軍人保險條例》、《公務人員考試法》、《公教人員保險法》和《公務人員任用法》將會讓全國軍公教同仁和勞工條件一致。0到3歲的「育嬰假」全面升級為0到6歲的「育兒假」，育兒留停津貼也將升級為「6+3」，只要雙親都請滿6個月，雙親都可以額外再請3個月，雙親總共合計可以請18個月的育兒留停津貼，希望透過這個政策，鼓勵雙親共同照顧，達成照顧更平等、職場更友善的目標。

另外，卓榮泰說，感謝教育部用最短的時間，修正發布《高級中等以上學校學生就學貸款辦法》，從今年下半年開始，新的115學年度起，「學貸利息減1%至0.775%，展延寬限從1年變2年」就可以上路。他呼籲朝野政黨，這次行政院提出的18項措施，都是經過財務衡平考量，希望朝野政黨可以共同支持行政院的方案。

最後，行政院將組成「人口對策新戰略執行小組」，由卓榮泰擔任召集人、副院長鄭麗君擔任副召集人、秘書長張惇涵擔任執行秘書，也請政委陳時中、政委葉俊顯擔任副執行秘書，除了加速落實現有18項「家庭支持」外，也同步就「銀髮世代」、「全齡育才」及「全球攬才」三個戰略面向盤整完整計畫。請相關部會，全力配合推動四大人口對策新戰略，並且定期召開會議，盯進度、趕進度、拚進度，回應世代需求、回應人民期待。

卓揆 學貸 卓榮泰

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