企業招募人才別亂問 五大地雷題踩線恐遭罰150萬

畢業季求職熱潮湧現，但當企業面試找人才時，哪些問題不能問？104人力銀行整理五大面試地雷題，包含身家調查、感情狀況、家庭/婚育計劃、人格標籤、性別/年齡條件等常見可能觸法問題，提醒企業若面試時有就業歧視或是詢問隱私，經求職者舉發並確認成立後，最高可處150萬元罰鍰。

104人力銀行統整常見的「五大地雷題目」。第一，進行身家調查。詢問父母職業、住所、財務狀況等，如「家裡會需要你負擔家計嗎？」第二，詢問感情狀況或婚姻生活，了解是否有對象等，像是「現在有對象嗎？會因為伴侶因素，影響工作安排嗎？」。由於上述內容皆屬隱私，與工作職能無關，恐違反《就業服務法》第5條第2項，處6萬元至30萬元罰鍰。

第三，調查家庭或婚育計劃，詢問對方懷孕或生育規劃，如「未來有考慮生小孩嗎？」等問題。第四，人格標籤。詢問血型、星座、MBTI等，閒聊「你的MBTI是什麼？我們的工作E人比較能駕馭」。若企業以與工作無關的個人特質作為錄用依據，甚至因預期求職者懷孕而不錄用，都可能違反《就業服務法》第5條第1項就業歧視，處30萬至150萬元罰鍰。

第五，職缺列出性別或年齡等條件。104人力銀行解釋，除非是符合就業所需且具必要性，像是職缺為倉儲人員可詢問「能否搬重物」、空服員的摸高規範、司機或保全可詢問「有無刑事紀錄或良民證」、幼教或保母需要傳染病相關檢測，但如果部分職務描述提到「誠徵女助手、清潔阿姨」、「歡迎熱血青年軍加入」，若將非必要的外在條件作為錄用限制，恐遭處30萬至150萬元罰鍰。

104人力銀行建議，若求職者在面試時遇到讓自己不舒服、被冒犯的問題，可採取以下三步驟：第一，理解原因：禮貌詢問面試官為何會問這個問題，繞開隱私給企業想知道的答案。第二，保留個人界線：不需要與面試官正面爭論，也不要勉強自己回答，用「這部分比較屬於我個人的隱私」帶過。第三，聚焦工作能力：進一步將面試拉回分享工作經驗與專業能力，讓企業以專業能力評估是否為所需的人才。

至於面試時常見被要求填寫的基本資料，若包含個人隱私資訊，例如身份證字號、住家地址、信用卡、存摺帳號等，104人力銀行指出，可以禮貌詢問需要此資料的原因，也可以表示在日後入職時提供，避免個資外洩的風險。