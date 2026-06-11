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勞動部推「先僱後訓」 轉職「邊做邊學」更安心

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
勞動部。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

因應國際關稅及全球經貿影響，產業加速轉型，也讓許多製造業勞工面臨轉職與職涯轉換壓力。為協助勞工朋友因應就業市場轉變，勞動部勞動力發展署推動「勞工就業通計畫—工作崗位訓練措施」，透過轉職培訓、數位技能及新興產業職能培育，協助穩定就業，找到自己的職涯定位。

「想換跑道，卻擔心沒技術」，是許多轉職者在面對產業結構調整時的心聲。

為此，該計畫透過「工作崗位訓練」建立帶薪實戰訓練，當失業勞工進入企業後，會有專屬的職場導師一對一帶領您邊做邊學，在實際操作中學習新技能，幫助勞工朋友順利轉職上手，也唯有持續增進專業技能，才能讓穩定就業成為職涯長期發展最堅強的後盾。

為了讓企業更願意釋出優質訓練職缺，政府提供訓練補助引導雇主轉向長期培育。企業每僱用一名符合資格的失業勞工，政府每月補助企業1萬2,000元，最長補助三個月，每年最高180萬元。

「勞工就業通計畫」推動以來，已有多名失業勞工透過先僱後訓機制順利轉換新的職涯方向，如製造業行政助理人員，透過「工作崗位訓練措施」，成為專門開發自動辨識系統設計的軟體公司業務專員；以及從事食品製造業之廚師遭資遣後，經由推介參訓轉任國貿餐飲製造業的產線技術員。

為鼓勵企業提供中高齡勞工友善就業環境，協助中高齡朋友轉換跑道後能更穩定工作，針對進用中高齡勞工的雇主，提供每人每年最高10萬元的職務再設計補助，協助改善設備，讓經驗豐富的中高齡朋友能在友善的環境中持續發光發熱，不只穩定就業，更能長遠發展。

勞動力發展署及所屬各分署將持續扮演就業導航員，陪伴失業勞工「增技能、強競爭、穩就業」，在變局中走出亮眼新路。歡迎符合計畫的失業勞工朋友為自己的職涯續航力加油，踴躍至計畫專區查詢，亦可撥打專線或至各地公立就業服務機構洽詢。

職涯 勞動部 數位

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