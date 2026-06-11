AI熱潮帶動 日月光張虔生兄弟首登富比世台灣首富

美國富比世公布2026全台前50大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與副董事長張洪本兄弟首度躍居榜首。在AI帶動下，前50大富豪總資產較去年大增56%，創3080億美元（約新台幣9.7兆元）新高。

富比世雜誌（Forbes）報導，在強勁的半導體出口帶動下，台灣去年經濟成長率達8.7%，創下15年來最高。在人工智慧（AI）帶動股市大漲之下，台灣加權指數比前一年成長超過1倍，總市值達4.4兆美元（約新台幣139兆元），躋身全球最大證券市場之列。

全台富豪榜中共有34人身家較去年成長，張虔生與張洪本兄弟總資產暴增145億美元（約新台幣4582億元）居冠，合計總資產達224億美元（約新台幣7082億元），讓兩人大幅竄升6個名次，首度居冠。

排名第2的是電子元件大廠國巨創辦人兼董事長陳泰銘，總資產增加121億美元（約新台幣3824億元），達182億美元（約新台幣5753億元）。

而去年的首富、富邦金控兄弟蔡明忠與蔡明興，儘管總資產增加28億美元（約新台幣885億元），仍滑落至第3名，目前總資產共167億美元（約新台幣5281億元）。

鴻海創辦人郭台銘今年則排名第4，鴻海是全球最大電子代工廠，在全球市占率超過40%，也是雲端服務供應商AI伺服器系統的主要製造商。受惠鴻海股價較前一年大漲70%，郭台銘的身家也隨之水漲船高，推升至155億美元（約新台幣4898億元）。

若以總資產增幅來看，增幅最大的是台達電子創辦人鄭崇華。台達電為輝達（Nvidia）、Google等科技巨頭的AI GPU等產品提供電源元件及系統，鄭崇華排名躍升16位至第7名，總資產達145億美元（約新台幣4582億元），較去年成長近4倍。

此外，今年共有8位新入榜的富豪，均來自半導體或AI相關產業。其中身價最高的是AI晶片測試設備大廠鴻勁精密董事長謝旼達，受惠公司股價上市以來翻了1倍，讓他以總資產71億美元（約新台幣2244億元）位居第12。

去年入榜的11名富豪，今年則跌出榜外，包括5月辭世的潤泰集團前總裁尹衍樑。

值得注意的是，今年台灣50大富豪榜最低資產門檻已從2025年的13億美元，大幅提高至22億美元，創下歷史新高。