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高雄市議會澳洲參訪團出席昆士蘭經貿圓桌會議 爭取移師高雄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市副議長曾俊傑率領澳洲城市交流參訪團抵達昆士蘭，出席由昆士蘭州貿易與投資局(TIQ)主辦的「台灣投資者圓桌論壇」。圖／曾俊傑服務處提供
高市副議長曾俊傑率領澳洲城市交流參訪團抵達昆士蘭，出席由昆士蘭州貿易與投資局(TIQ)主辦的「台灣投資者圓桌論壇」。圖／曾俊傑服務處提供

高雄市議會副議長曾俊傑率議員出訪澳洲，應邀出席昆士蘭州貿易與投資局(TIQ)主辦的「台灣投資者圓桌論壇」，此活動由台澳兩地輪流舉辦，下一場將移師台北。曾俊傑表示，期盼未來能移師高雄舉辦，持續深化經貿交流。

「昆士蘭-台灣投資者貿易圓桌會議」此次是昆士蘭州貿易投資局主辦，由昆士蘭州多元文化事務助理部長沃斯特（Hermann Vorster）、澳洲貿易投資局全球投資專員馬修斯（Michelle Matthews）、澳台工商委員會主席John Toigo及執行長段菁梅（Ching-Mei Maddock）共同主持，吸引40家台灣投資廠商及企業領袖參與。

高市12名議員組成澳洲城市交流參訪團，全程參與圓桌論壇。副議長曾俊傑致詞時表示，台灣和澳洲直線距離約7000公里之遠，但是「天涯若彼鄰」，無論相隔千萬里，只要付出真心都能成為好朋友。

曾俊傑也說，去年台澳雙邊貿易突破300多億澳元，成為彼此重要貿易夥伴，他歡迎澳洲廠商積極投資台灣和高雄。此外，台灣在環保與回收技術優良，如「光電面板回收」與「鋰電池回收」具全球領先優勢，這些綠色科技極具引進澳洲的潛力。

澳台工商委員會執行長段菁梅表示，澳台工商委員會與台北經濟文化代表處每年輪流舉辦台澳經貿聯席會議，「第30屆台澳經濟聯席會議」將在台北舉辦。澳洲積極推動澳台青年領袖交流，希望為澳台青年製造更多交流機會。

曾俊傑表示，高雄及各界企業參與今年8月24至25日在台北舉辦的「第30屆台澳經濟聯席會議」，更期盼未來能移師高雄舉辦，持續深化經貿交流。

高市副議長曾俊傑率領澳洲城市交流參訪團抵達昆士蘭，出席由昆士蘭州貿易與投資局(TIQ)主辦的「台灣投資者圓桌論壇」。圖／高市議會提供
高市副議長曾俊傑率領澳洲城市交流參訪團抵達昆士蘭，出席由昆士蘭州貿易與投資局(TIQ)主辦的「台灣投資者圓桌論壇」。圖／高市議會提供

高市副議長曾俊傑（右三）率領澳洲城市交流參訪團參與「台灣投資者圓桌論壇」，與澳方代表合影留念。圖／曾俊傑服務處提供
高市副議長曾俊傑（右三）率領澳洲城市交流參訪團參與「台灣投資者圓桌論壇」，與澳方代表合影留念。圖／曾俊傑服務處提供

高雄 澳洲 曾俊傑

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