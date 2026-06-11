快訊

NBA總冠軍賽Live／最後1分鐘！尼克從落後29分到1分超前馬刺

黃子佼判緩刑4年！受保護管束 今首次北檢報到「又穿這件」

李千娜正妹女兒畢業了！一句「不用成為最厲害的人」逼哭萬人

聽新聞
0:00 / 0:00

全球經濟展現韌性 統一投信：關注利率與地緣政治變化

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投資理財示意圖。圖／AI生成
投資理財示意圖。圖／AI生成

近期中東地緣政治衝突、油價走揚及市場對利率政策預期調整，持續牽動全球金融市場。統一投信投資研究團隊表示，雖然高利率環境可能延續，但目前全球經濟仍維持溫和成長，美國勞動市場與消費動能展現韌性，AI投資趨勢亦持續推進。在基本面支撐下，全球景氣尚未出現衰退風險，後續可持續關注通膨變化、央行政策及地緣政治發展。

統一投信投資研究團隊指出，根據國際貨幣基金（IMF）最新預估，受中東衝突與能源價格上漲影響，2026年全球主要區域經濟成長率普遍遭到下修，其中，亞洲與歐洲受到的影響相對明顯。不過，全球經濟仍維持正成長，顯示整體景氣基本面仍具支撐力道。

美國經濟方面，統一投信投資研究團隊表示，雖然近期通膨數據再度升溫，核心CPI、核心PCE及PPI均呈現上升趨勢，使市場對Fed降息預期明顯收斂，但從勞動市場、消費及企業投資來看，美國經濟仍展現相當韌性。近期失業率維持在相對健康水準，職缺數量亦持續增加，顯示企業聘僱需求穩健；消費支出與刷卡消費數據也維持成長，短期內尚未出現明顯轉弱跡象。

此外，AI投資熱潮持續成為支撐美國經濟的重要力量。統一投信投資研究團隊指出，無論是大型科技企業資本支出，或是AI相關基礎建設投資，均維持成長趨勢，有助支撐企業獲利及經濟活動。IMF亦認為，美國勞動市場穩健及AI投資動能，將有助美國經濟維持相對優於其他主要區域的表現。

貨幣政策方面，統一投信投資研究團隊分析，油價上漲帶來的通膨壓力，使市場對主要央行降息時程預期延後。以Fed為例，目前市場普遍預期今年降息空間有限，利率可能維持高檔較長時間。即將召開的FOMC會議，除利率決策外，也將是新任主席華許（Kevin Warsh）首次主持會議，其對經濟預測、通膨評估及政策溝通方向，將成為市場觀察重點。

統一投信投資研究團隊展望後市，全球經濟目前仍處於溫和成長階段，美國勞動市場與消費動能尚未出現明顯轉弱，AI投資趨勢亦持續推進。然而，在通膨壓力升溫及利率高檔環境可能延續的背景下，金融市場波動度仍可能提高。投資布局除持續關注AI及科技創新帶來的長期成長機會外，也可適度透過短天期、財務體質穩健且具收益優勢的債券資產，提升投資組合的穩定性與防禦能力。

統一投信亦表示，若看好台股科技與成長題材，可留意統一奔騰基金、統一台灣動力基金及統一全天候基金；若著眼全球科技創新與亞洲長期成長趨勢，則可透過統一全球新科技基金及統一新亞洲科技能源基金參與相關投資機會。

統一投信即日起至8月31日止推出全系列基金定期定額及日日扣零手續費優惠活動。活動期間內，投資人申購全系列基金定期定額，最低扣款金額2,000元，即可享該筆扣款基金終身零手續費優惠；此外，透過網路申購「動能循環投資法」母基金，也可享有零手續費優惠。

基本面 中東 歐洲

延伸閱讀

台積電早盤填息 推升台股由黑翻紅

AI史詩級行情！凱基證券2026下半年投資展望 布局首選LEAD策略

全球型商品逢低布局 企業獲利具韌性 支撐市場估值

博通財報亮眼股價震盪！算力與電力依舊稀缺 這檔ETF布局AI新基建題材

相關新聞

富比士公布台灣10大富豪榜！首富換「這對兄弟」張忠謀排名曝光

美國「富比世」10日公布2026年台灣50大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與總裁張洪本兄弟奪得榜首，兩人財富增加了145億美元，達到224億美元，首度榮登台灣首富寶座。排名第二的是國巨創辦人陳泰銘，身家182億美元；去年的首富、富邦集團蔡明忠與蔡明興兄弟則以167億美元退居第三。上榜富豪的總財富從去年的1970億美元，暴增至3080億美元，創下新高。

高雄市議會澳洲參訪團出席昆士蘭經貿圓桌會議 爭取移師高雄

高雄市議會副議長曾俊傑率議員出訪澳洲，應邀出席昆士蘭州貿易與投資局(TIQ)主辦的「台灣投資者圓桌論壇」，此活動由台澳兩地輪流舉辦，下一場將移師台北。曾俊傑表示，期盼未來能移師高雄舉辦，持續深化經貿交流。

白話財經EP188｜超級央行周登場 美國和台灣的利率會怎麼動？

全球央行的「超級黃金周」即將登場，包括美國、日本、歐洲，以及台灣央行都將召開利率會議決定該如何調整利率，尤其是美國聯準會新任主席華許第一次主持聯準會的利率政策會議，外界都關注他會否屈從川普要求降息的壓力，或是堅守專業原則來作決策？我們特別邀請合庫金控首席經濟學家徐千婷到節目中來剖析最新的情勢，並且解析美國聯準會及台灣央行最有可能的決策方向。

張兆順掌票券公會理事長在即 國票金整併暗潮洶湧

國票金控股東會甫在5月29日落幕，並選任兆豐金控前董事長張兆順為新任董事長，據了解，除了張兆順即將接任國際票券董事長之外，不久之後他還將接下另一個重要職務，那就是票券公會理事長。有知情人士透露，本屆國際票券董事長的任期須到8月才結束，所以目前魏啟林仍擔任國際票券董事。然而，票券公會將在7月進行改選，亦即比魏啟林卸任國際票券董事長的時間提早一個月，票券公會理事長會否因為國際票券新舊董事長交替而延後，或是魏啟林是否因此提前交棒國際票券董座職務給張兆順，則有待進一步觀察。 但另一位資深業界人士則指出，其實國票只要更換會員代表由魏啓林改為張兆順，並且先將其中一席國際票券的董事，改派為張兆順出任，他即可在7月會員大會競選理事及理事長，而不用先有國際票券董事長身分…

【專家之眼】懲罰關稅、301條款 受害的台灣產業競爭力

早在21世紀初，台灣與美國即進行一連串的雙邊談判，包括台美自由貿易協定在內，也有美國國會以決議案形式背書。雖拉近台美經貿與投資關係的各種嘗試，在不同總統任內曾經數次討論；但在川普第二任的強勢主導下，終於在今年2月完成簽署「台灣與美國間對等貿易協定」。

觀察站／政策解讀 房市全面鬆綁 還言之過早

中央銀行總裁楊金龍一句「選擇性信用管制就到這裡」，讓市場立刻樂觀解讀房市管制措施最壞情況已過，營建類股也出現報復性上漲。不過，這句話真正能確認的，恐怕只是央行不再加碼緊縮，距離市場期待的「全面鬆綁」，仍有一段不小距離。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。