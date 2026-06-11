全球經濟展現韌性 統一投信：關注利率與地緣政治變化

近期中東地緣政治衝突、油價走揚及市場對利率政策預期調整，持續牽動全球金融市場。統一投信投資研究團隊表示，雖然高利率環境可能延續，但目前全球經濟仍維持溫和成長，美國勞動市場與消費動能展現韌性，AI投資趨勢亦持續推進。在基本面支撐下，全球景氣尚未出現衰退風險，後續可持續關注通膨變化、央行政策及地緣政治發展。

統一投信投資研究團隊指出，根據國際貨幣基金（IMF）最新預估，受中東衝突與能源價格上漲影響，2026年全球主要區域經濟成長率普遍遭到下修，其中，亞洲與歐洲受到的影響相對明顯。不過，全球經濟仍維持正成長，顯示整體景氣基本面仍具支撐力道。

美國經濟方面，統一投信投資研究團隊表示，雖然近期通膨數據再度升溫，核心CPI、核心PCE及PPI均呈現上升趨勢，使市場對Fed降息預期明顯收斂，但從勞動市場、消費及企業投資來看，美國經濟仍展現相當韌性。近期失業率維持在相對健康水準，職缺數量亦持續增加，顯示企業聘僱需求穩健；消費支出與刷卡消費數據也維持成長，短期內尚未出現明顯轉弱跡象。

此外，AI投資熱潮持續成為支撐美國經濟的重要力量。統一投信投資研究團隊指出，無論是大型科技企業資本支出，或是AI相關基礎建設投資，均維持成長趨勢，有助支撐企業獲利及經濟活動。IMF亦認為，美國勞動市場穩健及AI投資動能，將有助美國經濟維持相對優於其他主要區域的表現。

貨幣政策方面，統一投信投資研究團隊分析，油價上漲帶來的通膨壓力，使市場對主要央行降息時程預期延後。以Fed為例，目前市場普遍預期今年降息空間有限，利率可能維持高檔較長時間。即將召開的FOMC會議，除利率決策外，也將是新任主席華許（Kevin Warsh）首次主持會議，其對經濟預測、通膨評估及政策溝通方向，將成為市場觀察重點。

統一投信投資研究團隊展望後市，全球經濟目前仍處於溫和成長階段，美國勞動市場與消費動能尚未出現明顯轉弱，AI投資趨勢亦持續推進。然而，在通膨壓力升溫及利率高檔環境可能延續的背景下，金融市場波動度仍可能提高。投資布局除持續關注AI及科技創新帶來的長期成長機會外，也可適度透過短天期、財務體質穩健且具收益優勢的債券資產，提升投資組合的穩定性與防禦能力。

統一投信亦表示，若看好台股科技與成長題材，可留意統一奔騰基金、統一台灣動力基金及統一全天候基金；若著眼全球科技創新與亞洲長期成長趨勢，則可透過統一全球新科技基金及統一新亞洲科技能源基金參與相關投資機會。

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